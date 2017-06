"El crimen de mi hermano no va a quedar impune": Julio César Chávez

La máxima figura histórica del boxeo mexicano, Julio César Chávez, dijo que está dispuesto a actuar por cuenta propia para dar con los culpables del asesinato de su hermano Rafael Chávez González, ocurrido este domingo en Culiacán, Sinaloa.

Chávez arribó al velorio de su hermano esta tarde y fue contundente en sus primeras palabras ante los medios de comunicación.



El hermano mayor de Julio César Chávez fue asesinado en Culiacán Univision Deportes Network / Televisa Deportes Network 0 Compartir

"Esto no va quedar impune se los juro, se los prometo", expresó el exboxeador. "El gobierno no ha hecho nada, no he recibido ninguna llamada por parte del gobernador, la denuncia ya está, ayer se hizo y se han hecho pen..., tendré que actuar por mi propia cuenta".

Rafael Chávez fue asesinado en un intento de asalto en la colonia Pemex de la capital de la provincia de Sinaloa.

"Nos parte en la mad.. la verdad porque mi hermano no se murió de las drogas, y ahora recuperado, ayudando a muchísima gente (...) Y ahora un pin.. pen.. quitarle la vida así como así", agregó Julio César.