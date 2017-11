Deontay Wilder apoya las protestas de los jugadores de la NFL

El campeón de peso completo del CMB, Deontay Wilder, no tuvo problema alguno en expresar sus sentimientos respecto a las acciones de jugadores de la NFL que se arrodillan en el himno nacional de Estados Unidos, mostrando su simpatía particularmente para Colin Kaepernick, quien inició el movimiento.



“Este lugar es el más grande del mundo, pero ¿por qué aun no somos iguales? La gente no quiere escucharlo porque no pueden relacionarse a ello. ¿Por qué dejamos tanta historia afuera porque no conocen, no saben?", señaló Wilder.



El peso completo fue firme en la postura que deben tener los boxeadores y en general los atletas ante las situaciones sociales, poniendo como ejemplo a Muhammad Alí. "El protestó y la gente lo criticó, pero logró resultados y cambios", finalizó Wilder.

Se espera que en los próximos días se cierre el combate entre Deontay Wilder y Antohony Joshua, campeón de la FIB y la AMB.