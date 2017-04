'Canelo' Álvarez le da con todo a Chávez Jr.

Saúl Álvarez le tiró con todo Julio César Chávez Jr. durante una teleconferencia ante los medios de comunicación luego de que su próximo rival lo acusara de dopaje.

“Son puras pendejadas lo que dice, la empresa de las pruebas es de prestigio, ellos saben hacer su trabajo, yo jamás les dije qué hacer, si es orina, es orina, o si es de sangre, sangre. Sus declaraciones son patadas de ahogado”, dijo Saúl Álvarez.



Asimismo, el ‘Canelo’ catalogó de niño e irresponsable a Chávez Jr. al considerarlo muy hablador fuera del ring.

“Es una persona que habla mucho, que no sostiene lo que dice, no es una persona coherente, se me figura como si fuera un niño todavía”, mencionó Álvarez.

“Su carrera ha sido de altibajos, no ha sido una carrera de disciplina, de que pueda ser un ejemplo para niños o para la gente”, agregó.



También Saúl Álvarez señaló que Julio César Chávez Jr. tiene muchos fans gracias a que su padre se los heredó tras su brillante carrera en el boxeo.

“Él tiene muchos fans, pero no por él ni por lo que ha hecho, más que nada por su papá que en sus tiempos fue de los mejores”, sentenció el ‘Canelo’.