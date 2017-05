Buscan al aparente responsable de robar a Julio César Chávez Jr. la noche del comprometedor video

Siguen saliendo detalles acerca de la noche de Julio César Chávez Jr. después de la pelea que perdió contra Saúl 'Canelo' Álvarez.

Frida, la esposa de Chávez Jr., aseguró que al pugilista le pusieron algún somnífero en una bebida y le robaron un reloj valorado en 40 mil dólares aquella noche, por lo que la gente cercana al boxeador busca al responsable. Sean Gibbons, quien hace parte del equipo de Chávez Jr. publicó una imagen en su cuenta de Twitter en la que se ve a un hombre sosteniendo un reloj, en lo que parece la captura de pantalla de un video.



"Si alguien conoce a este tipo, por favor mándeme su nombre", lee el tuit de Gibbons, en el cual etiqueta a gente del boxeo y al Los Angeles Times.



If any one Know this guy please send me his name @ZanferBox @steveucnlive @FSalazarBoxing @timmyvann @latimes pic.twitter.com/hX3QHq3FPV

