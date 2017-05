"Todo lo que hago es por ella", Thomas dedica los 53 puntos a su hermana...

Isaiah Thomas anotó 53 puntos, incluidos nueve en el tiempo extra, y los Celtics de Boston vencieron el martes 129-119 a los Wizards de Washington, para tomar una delantera de 2-0 en la semifinal de la Conferencia del Este.

Estadísticas del partido

Thomas, quien se la pasó mordisqueando un protector bucal que comenzó a utilizar tras perder un diente en el primer encuentro de la serie, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la franquicia más laureada de la NBA con 50 puntos o más en un duelo de postemporada.

Fue también la mejor cifra de unidades de Thomas en un partido de playoffs.

John Wall sumó 40 puntos y 13 rebotes por los Wizards.

La serie se muda a Washington, donde se realizarán el tercer y cuarto encuentros, el jueves y el domingo.



Isaiah Thomas scores his 50th point of the night and sets the Garden on fire! pic.twitter.com/TLE8c9Z4GT

— Boston Celtics (@celtics) May 3, 2017