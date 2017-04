Thomas y Horford reviven a los Celtics en los playoffs

Isaiah Thomas anoto 33 puntos, y los Celtics de Boston derrotaron el domingo por 104-95 a los Bulls de Chicago para empatar a 2-2 su serie de la primera ronda de la postemporada.

Estadísticas del partido

Boston desperdició una ventaja de 20 unidades, pero Thomas tuvo un desempeño crucial en el tercer período que puso nuevamente a los Celtics arriba en el marcador después de que Chicago estuvo adelante brevemente.

Gerald Green acertó cuatro tiros de tres puntos y sumó en total 18 unidades para ayudar a que los Celtics -primeros preclasificados- se cobraran el favor que hicieron cuando perdieron en casa los dos primeros encuentros de la serie.

El dominicano Al Horford agregó 15 puntos y 12 rebotes por Boston, que será anfitrión del quinto encuentro, el miércoles.

Jimmy Butler encabezó la ofensiva de los Bulls con 33 unidades y nueve asistencias. Nikola Mirotic e Isaiah Canaan aportaron 13 unidades por cabeza, pero Dwyane Wade finalizó sólo con 11.

Canaan jugó por primera vez desde el 10 de abril, en momentos en que el entrenador de los Bulls, Fred Hoiberg, buscaba ayuda en el puesto de armador, pues Rajon Rondo se perdió su segundo duelo en fila por una fractura en el pulgar de la mano derecha.



