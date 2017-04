Horford, Thomas y Bradley defienden su casa y se ponen arriba en la serie

Por Ernesto Reitich

Los Celtics de Isaiah volvían al TD Garden de Boston, luego de haber perdido sus dos primeros juegos.

Pero con la salida de Rondo quien se rompió un dedo en la segunda victoria de los Bulls contra su antiguo equipo, los Celtics emparejaron la serie ganando los dos juegos en Chicago.

Estadísticas del partido

Mientras los Bulls tienen el problema de la lesión de Rondo, los Celtics han estado jugando bajo la nube emocional que rodea a su estrella y líder Isaiah Thomas, luego de que su hermana se matara en un accidente de tránsito justo antes de comenzar la serie.

Para añadirle más sazón a esta serie el entrenador de los Bulls, Fred Hoiberg, acuso a Thomas de driblar ilegalmente la mayoría del tiempo: "Cuando se le permite interrumpir el regateo en cada posesión, es imposible marcarlo. Cuando pone su mano debajo de la pelota y toma dos o tres pasos y dribla de nuevo, es imposible marcarlo en esas situaciones".

Todo esto mezclado con la batalla verbal entre Jimmy Butler y Marcus Smart, hay mala sangre genuina entre estos los equipos que se dirigen al juego 5.

Los Bulls comenzaron dominando en los primeros minutos, dominando en los rebotes y defendiendo con efectividad, los Celtics se mostraban erráticos en la ofensiva con 0 de 7 en triples y 2 de 12 en tiros de campo en los primeros 7 minutos de juego.



Just too easy for Horford 👍 pic.twitter.com/QBV7FEHi3c



Wade mostraba su pedigrí de campeón desde temprano en la cancha, anotando triples, tomando rebotes y repartiendo asistencias.

Marcus Smart respondía con un triple luego de una asistencia de ensueño de Thomas y la química cambiaba para que los Celtics se fueran arriba al final del primer cuarto 23 x 20.

El juego seguiría muy parejo con un toma y dame durante toda la primera mitad, destacando Avery Bradley por los Celtics con 17 puntos por los Celtics y por los Bulls Wade con 11 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias y Butler con 8 puntos y 5 rebotes.

Los Celtics estaban muy desenfocados en tiros de larga distancia con 7 de 27 para un 25%, mientras que los Bulls terminaban el primer tiempo con una efectividad de 54% en tiros de campo.

La primera mitad terminaba con ventaja mínima de los Celtics 52 x 50.

EL segundo tiempo seguía con una guerra muy pareja, los Celtics mejoraban un poco desde la larga distancia, pero la efectividad de Wade y Butler seguía en ascenso, además de la ayuda del Isaiah de los Bulls, el oportuno Canaan.



Horford picks off the inbounds pass and takes it all the way! pic.twitter.com/AB69V7nSCo

— Boston Celtics (@celtics) April 27, 2017