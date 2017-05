Avery Bradley explota con 29 puntos para poner arriba a los Celtics 3-2...

Por Ernesto Reitich

Después de cuatro partidos, el enfrentamiento de la semifinal de la Conferencia Este entre los Celtics y los Wizards estaba de vuelta donde comenzó.

Estadísticas del partido

Tras el triunfo de los Celtics en los dos primeros partidos en Boston, Washington devolvió el favor con un par de victorias dominantes en casa. La serie ahora cambiaba de nuevo al Garden para un juego 5 crucial.

Los Celtics comenzaban el primer cuarto con muy buena energía, moviendo bien el balón y dominando en los rebotes.

Avery Bradley tomaba las riendas de su equipo y anotaba de todas las maneras posibles ante un público enardecido en el Garden de Boston.



Now that's how you move the ball! pic.twitter.com/RFSGA9DHi1

— Boston Celtics (@celtics) May 11, 2017