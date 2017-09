La MLB dona un millón de dólares a damnificados de México y Puerto Rico

La MLB (Major League Baseball) anunció este sábado que donará un millón de dólares a comunidades afectadas por el huracán María en Puerto Rico y por el terremoto en México.

Lo hizo a través de un comunicado que circuló en sus redes sociales. Los recursos serán eviados inmediatamente por medio de distintas organizaciones sin fines de lucro como Habitat for Humanity, Project C.U.R.E y The U.S. Fund for UNICEF.



También aportará fondos para que médicos viajen directamente a las áreas afectadas para proporcionar ayuda directa a las víctimas de ambos desastres naturales.



"Estos desastres naturales devastadores han afectado profundamente a toda la familia del beisbol", aseguró el comisionado Rob Manfred en un comunicado.

Y añadió: "Los peloteros de Puerto Rico y México son una parte importante del pasado, presente y futuro de nuestro juego. Esperamos que este apoyo ayude de manera directa en este momento crítico y para la recuperación a largo plazo de las poblaciones de Puerto Rico y México".



Debido a las tragedias naturales que han ocurrido dentro y alrededor del territorio de Estados Unidos, MLB ha podido recaudar más de 10 millones de dólares en donaciones hechas a la liga y a los 30 clubes, además de realizar colectas en sitios web.