“JDF 16”

José Fernández estaba en la cúspide de una meteórica carrera cuando su vida se truncó a la corta edad de tan sólo 24 años, en un trágico accidente marítimo en las costas de Miami Beach el 25 de septiembre de 2016. Conocido por su apasionado y agradable enfoque del juego, y una sonrisa de oreja a oreja, era la cara del equipo de béisbol Florida Marlins.

Mediante entrevistas exclusivas con sus amigos y familiares, así como con los instructores que descubrieron y desarrollaron su talento, tanto en Cuba y como en Florida, "JDF 16" narra la historia de un chico aguerrido de un barrio pobre de Santa Clara, su ciudad natal en Cuba, que se convirtió en el lanzador Número Uno de los Marlins, a los 20 años de edad.



Primera parte: Delfín. La infancia en Cuba, deserción



Para sus fans en Miami fue "José", pero en Cuba, para su familia y amigos siguió siendo Delfín, (su segundo nombre), un niño inquieto y de gran corazón, con una personalidad contagiosa que realmente nunca creció.

Criado por una devota madre soltera, Maritza Gómez, y una cariñosa abuela, la breve vida de Delfin se vio influenciada por una serie de figuras paternas sustitutas, incluyendo varios entrenadores de béisbol.

A la edad de 15 años, y después de tres intentos fallidos, él y su madre fueron sacados ilegalmente de Cuba en barco.

Segunda parte: campeón en el bachillerato



Delfín era un lanzador estrella en su bachillerato en Tampa, donde quedó bajo la tutela de Orlando Chinea, un legendario entrenador cubano. Chinea compara entrenar lanzadores con enseñar a un león a jugar ajedrez, con el aplomo de una bailarina de ballet.

El entrenamiento era tan intenso que Delfin apenas tenía vida social, pero encontró tiempo suficiente para enamorarse de Alejandra Baleato, una joven uruguaya. Tenían mucho en común, pues ambos llegaron como adolescentes a Florida, no hablaban inglés y tenían familias muy unidas de la clase trabajadora que luchaban por ganarse la vida.

El matrimonio no sobreviviría al estrés de los viajes en el sistema de ligas menores de los Marlins. Delfin se encontró en un mundo nuevo, con la perspectiva de enormes riquezas - y un nuevo nombre: José Fernández.



Tercera parte: el novato sensación



En cuatro estaciones, interrumpidas por una lesión, tendría números extraordinarios, ganando el Novato del Año en 2013 y jugando en dos juegos de Todos Estrellas.

Sin que nadie, excepto su familia y amigos cercanos, lo supiera, Fernández nunca le dio la espalda a Cuba y viajaba frecuentemente a ver a sus amigos y familiares a su país de origen, donde asistía a peleas de gallos, iba a bailar, y a la playa.

Cuarta parte: Muerte en el mar



Temprano en la mañana del 25 de septiembre de 2016, una lancha que transportaba a José Fernández y a otros dos hombres jóvenes se estrelló contra un espigón rocoso a la entrada del puerto de Miami. Las circunstancias del accidente marítimo siguen siendo inciertas. Un informe de toxicología encontró cocaína y alcohol en su sistema.

Su familia y amigos todavía están buscando respuestas. Esperan que sea recordado por su desempeño en el deporte, no por cómo murió.

Personajes principales:

SANTA CLARA, CUBA:

Nelson Díaz, vecino y ex jugador de béisbol; Oscar Castillo, ex entrenador de las ligas menores; Yordan Gómez: primo de José; Osmani Gómez: tío de José

TAMPA:

Orlando Chinea, ex entrenador; Ralph Fernandez, amigo de José y abogado de la familia de José; Ramón Jiménez: padrastro de José; Sonia Serpa, amiga de la familia; Chuck Hernández: ex entrenador de pitcheo de los Marlins; Alejandra Baleato, ex-esposa de José



MIAMI: Dee Gordon, compañero de equipo de los Marlins; Hugo "Juice" Tandron, peluquero del equipo de los Marlins y amigo de José.

Maritza Gómez: madre de José; María Arias: novia de José y madre de Penélope; Felo Ramírez: La Voz de los Marlins

Para obtener más información, póngase en contacto con José Zamora; jzamora@univision.net

Una producción de Univision Noticias y Univision Deportes