Javier Baez se desnuda en cuerpo y alma

El puertorriqueño Javier Baez dio de qué hablar nuevamente y no por su rendimiento dentro del diamante, ahora lo hizo fuera al desnudarse para formar parte del “Body Issue”.

El boricua aprovechó para desnudar también su corazón al hablar de su forma de ser, luego de vivir el dolor de perder a dos familiares muy cercanos: "Soy una persona fuerte, mentalmente hablando, he aprendido a ser así, he aprendido a ser fuerte, mi padre y mi bisabuela murieron dentro de la misma semana".



Por si esto fuera poco a su dolor le podemos agregar la pérdida de su hermana Noely, quien murió a los 21 años después de sufrir de espina bífida.

Estos detalles han hecho que el beisbolista se vuelva mesurado al expresar sus emociones, aunque no por ello todo mundo piense que no es una persona sensible, incluso después de ganar la Serie Mundial con Chicago.

"Debido a todas las cosas que he pasado, no soy tan emocional… Nunca demuestro lo feliz que estoy, por ejemplo, cuando ganamos la Serie Mundial, mi novia me dijo: '¿No estás emocionado?' Yo mantengo mis emociones en equilibrio, si hago una de esas jugadas que impresionan a la gente, no es que me presumiría de que era fácil para mí, me acercaba como un juego de rutina para estar listo para el siguiente ".



El segunda base boricua forma parte de un grupo selecto de atletas que posaron para la revista hecha por ESPN, en la cual muestran su cuerpo libre de ropa en acciones ligadas a sus disciplinas.

Baez se suma a una lista de deportistas de Chicago que han salido en “Body Issue”, entre los que destacan Carlos Bocanegra, Dwyane Wade, Christen Press, Jake Arrieta y más.