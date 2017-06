Una jugadora de origen latino es la nueva líder encestadora en la historia de la WNBA

Houston (EE.UU.)- La escolta estadounidense de origen argentino Diana Taurasi, del Mercury de Phoenix, se convirtió desde la pasada noche en la nueva líder encestadora de todos los tiempos de la Liga Profesional de Baloncesto Femenino (WNBA).

Taurasi, de 35 años, anotó 19 puntos en el partido que su equipo perdió a domicilio en el Staples Center, por 90-59, ante los Sparks de Los Ángeles.



La nueva líder encestadora de la WNBA superó a Tina Thompson que poseía la marca de 7.488 puntos en las 17 temporadas que estuvo como profesional.

Mientras que Taurasi, de madre argentina y padre italiano, se colocó con 7.494 después de llevar 13 temporadas como profesional tras formarse con los Huskies de la Universidad de Connecticut y tiene contrato con el Mercury hasta la temporada del 2020.

La "Mamba Blanca", como se conoce a Taurasi, también logró cuatro medallas de oro olímpicas con Estados Unidos.



"Ha sido algo muy especial conseguirlo en Los Ángeles, con toda mi familia presentes en el campo", declaró Taurasi al concluir el partido.



"I have so much respect for my father. He taught my sister & I what hard work was."@DianaTaurasi all smiles on @SportsCenter! #FathersDay pic.twitter.com/VW2EaImktg

— WNBA (@WNBA) June 19, 2017