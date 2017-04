North Carolina y Gonzaga cara a cara en la gran final. ¡Síguelo aquí!

La promesa sigue vigente para los Tar Heels de North Carolina. Hace un año, minutos después de perder el juego de campeonato nacional en canasta de último segundo ante Villanova, el entrenador Roy Williams y sus jugadores aseguraron que regresarían a completar el trabajo.

La Universidad de North Carolina venció 77-76 a Oregon para asegurar su pasaje al partido por el título contra Gonzaga, que más temprano venció a South Carolina su primera semifinal.



Así llegaron los finalistas que disputarán el título en el básquetbol estadounidense de la NCAA La felicidad de North Carolina Tar Heels se notó en el lanzamiento de balón al aire de Theo Pinson en la última jugada del partido, luego de un reñido 77-76 en la llave contra Oregon Ducks. Así llegaron los finalistas del baásquetbol universitario de NCAA. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir El contraste de la tristeza de Oregon frente a la euforia de North Carolina hace parte de la postal de un partido para el recuerdo en el baloncesto universitario estadounidense. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir El coach de North Carolina planteó de nuevo la estrategia de manera correcta para alcanzar el paso a una final soñada. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La ofensiva de North Carolina ratificó que es una de las más potentes entre los finalistas y buscará hacer de ese factor una clave en la definición del título. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Justin Jackson desplegó el talento y capacidad que lo convierten en uno de los jugadores para tener en cuenta en la final. Foto: Chris Steppig - Pool/Getty Images | Univision 0 Compartir El trabajo en equipo de los Tar Heels funcionó de manera sincronizada para alcanzar el triunfo, a pesar de tener a un duro rival al frente. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Isaiah Hicks mantuvo de nuevo su poderío bajo el aro tanto en defensica como en la ofensiva. Ese punto resulta clave para North Carolina. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir Con apenas un punto a favor y con el tiempo cumplido, North Carolina Tar Heels entró en una fiesta eufórica al verse finalista. Foto: Christian Petersen/Getty Images | Univision 0 Compartir La buena energía dentro de North Carolina será uno de los factores fundamentales para pelear por el título del baloncesto de NCAA. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Justin Jackson será uno de los jugadores que espera tener brillo propio en el choque final contra Bulldogs Gonzaga, este lunes 3 de abril. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir Bulldogs Gonzaga sufrió pero se impuso contra South Carolina en el partido de la semifinal del Final Four con un triunfo 77-73 que le dio el cupo a la final. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de las dificultades que se vivieron por momentos, los Bulldogs siempre supieron recuperar su camino. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los ataques del equipo de Gonzaga fueron efectivos en una noche inspirada de los jugadores en cancha. Foto: Chris Steppig - Pool/Getty Images | Univision 0 Compartir Los Bulldogs se mostraron dominantes gracias a la talla de sus jugadores, punto que les da una valiosa ventaja. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir La organización y el trabajo colectivo han sido determinantes para que el equipo tenga una de las mejores defensas del certamen. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El control de los rebotes fue uno de los puntos valiosos en el que jugadores como Zach Collins (32) y Zach Collins (de barba) son claves en el equipo. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir El dominio de Gonzaga se transformó de a poco en alegría y convicción con miras a la final. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir La felicidad por ser uno de los dos equipo que buscarán el título en el básquetbol estadounidense universitario fue inevitable. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gonzaga Bulldogs llegan con el ánimo en alza luego de scalar en medio de la incredulidad de muchos de sus rivales. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir El básquetbol universitario de la NCAA demostró una vez ser uno de los eventos de mayor afluencia entre los seguidores del deporte en Estados Unidos, que esperan conocer al campeón este lunes. Foto: Christian Petersen/Getty Images | Univision 0 Compartir

Por su lado los Gamecocks perdieron 77-73 la semifinal ante la Universidad de Gonzaga y quedó fuera de la lucha por el título del basquetbol colegial varonil estadounidense, que se disputará este lunes.

El camino para llegar al Final Four de South Carolina había sido uno de los más sorprendentes de los últimos años en el deporte colegial. Llegaron hasta el fin de semana de los cuatro mejores después de vencer a Baylor, Florida y Duke. Ante los tres tuvieron desventaja cuando llegó el descanso del medio tiempo y pudieron reponerse.

Sin embargo, hubo una decisión táctica muy cuestionable cuando faltaban apenas poco más de dos segundos en el reloj de juego. South Carolina tenía el balón en ataque hacia el aro de Gonzaga, que notó que Duane Notice estaba fuera del arco de tres puntos. Cometieron la falta para darle dos tiros libre, que eran insuficientes en ese momento porque el marcador era 73-75.



North Carolina aparecerá por décima primera ocasión en el juego de campeonato nacional. Gonzaga intentará convertirse en la primera universidad que gana el título en su debut en el juego definitivo del Final Four, desde que Connecticut lo logró en 1999.

6:00 PM ESTE

¡North Carolina está listo!





8:00 PM ESTE

Los fans de Gonzaga están llenando su gimnasio en Spokane también



The Kennel is one big student section! We've got more students here than ever before. #FinalFour #UnitedWeZag pic.twitter.com/yVKJGJgcub — Gonzaga University (@GonzagaU) April 4, 2017



8:00 PM ESTE

LLegan los jugadores de North Carolina para la gran final



8:30 PM ESTE

Los fans esperan ansiosos





8:45 PM ESTE

La calma antes de la tormenta





9PM ESTE

Estos son los 5 titulares por North Carolina



9:05 PM ESTE

Los equipos salen a la cancha



The teams have taken the floor! #NationalChampionship pic.twitter.com/SSgOFJxgCx — NCAA March Madness (@marchmadness) April 4, 2017

Carolina del Norte y Gonzaga se han enfrentado una vez en el torneo NCAA, con una victoria de Tar Heels de 98-77 en el Sweet 16 en el 2009.

PRIMER TIEMPO

North Carolina comienza con una clavada espectacular para anotar los 2 primeros puntos de la final.



Pinson gets us started in style! #NationalChampionship pic.twitter.com/J6vE2ZueCe — NCAA March Madness (@marchmadness) April 4, 2017



El juego comenzó muy parejo con ambos equipos moviendo bien la pelota y con buen ritmo. Al minuto 15:33 el marcador estaba 8x7 a favor de North Carolina.