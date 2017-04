North Carolina se redime y gana el campeonato universitario en un juego sensacional

No estuvo presente en el Estadio de la Universidad de Phoenix, pero Michael Jordan, a la distancia, seguramente ya puede enjuagar las lágrimas del año pasado, cuando sus Tar Heels cayeron dramáticamente en la Final de la NCAA ante Villanova.

North Carolina tuvo su revancha después de la dolorosa derrota de 2016 en Houston y presume su sexto título nacional, al vencer 71-65 a los Gonzaga Bulldogs, que no pudieron con la presión de su primera Final.

Gonzaga, un equipo cuyo mayor tesoro es poder presumir que es el ‘alma mater’ de John Stockton, se metió por primera vez este año al Final Four, pero

quedó corto para la gloria ante la tradición de los Tar Heels, que hicieron valer su experiencia y las ganas de redimirse. Fue apenas la segunda derrota del año para los ‘Zags’, como también son conocidos, a cambio de 36 victorias.

Simplemente, el segundo revés se recordará más que los 36 triunfos.

Los Zags dominaron la tabla y tuvieron mejor puntería desde la línea de tres puntos, pero sólo les alcanzó para tener una ventaja de 35-32 al medio tiempo.

Para entonces, Josh Perkins había anotado 13 puntos para Gonzaga, mientras que Przemek Karnowski y Johnathan Williams tenían cada uno cinco rebotes. De hecho, Perkins había concretado tres de cuatro intentos de tres puntos y los Bulldogs cumplieron con un 55.6 por ciento de tino desde el perímetro.



publicidad

En tanto, los Tar Heels sólo concretaron dos de 13 intentos a distancia durante la primera mitad del partido.

Pero en menos de tres minutos del segundo medio, North Carolina montó una racha de ocho puntos sin respuesta para tomar la delantera. El dominio de 20 minutos de los Zags se había diluido.

El regreso del descanso fue parejo, pero ambos equipos estuvieron erráticos en abajo del aro. Perkins no volvió a anotar, pero Karnowski fue finalmente productivo en la pintura enemiga.

Con 24 segundos por jugar, Isaiah Hicks encestó un jumper desde la pintura y puso a los Tar Heels al frente 68-65. En la siguiente posesión de Gonzaga, Kennedy Meeks bloqueó la pelota y Justin Jackson se la llevó al otro lado de la duela para dar la estocada final.

Joel Berry se destapó en la segunda mitad y terminó con 22 puntos en el partido, el máximo anotador en la noche.

Los Tar Heels rompieron una sequía de ocho años sin un campeonato y dejaron en el recuerdo el trago amargo del año pasado. Michael Jordan puede sonreír.

Así llegaron los finalistas que disputarán el título en el básquetbol estadounidense de la NCAA La felicidad de North Carolina Tar Heels se notó en el lanzamiento de balón al aire de Theo Pinson en la última jugada del partido, luego de un reñido 77-76 en la llave contra Oregon Ducks. Así llegaron los finalistas del baásquetbol universitario de NCAA. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir El contraste de la tristeza de Oregon frente a la euforia de North Carolina hace parte de la postal de un partido para el recuerdo en el baloncesto universitario estadounidense. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir El coach de North Carolina planteó de nuevo la estrategia de manera correcta para alcanzar el paso a una final soñada. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La ofensiva de North Carolina ratificó que es una de las más potentes entre los finalistas y buscará hacer de ese factor una clave en la definición del título. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Justin Jackson desplegó el talento y capacidad que lo convierten en uno de los jugadores para tener en cuenta en la final. Foto: Chris Steppig - Pool/Getty Images | Univision 0 Compartir El trabajo en equipo de los Tar Heels funcionó de manera sincronizada para alcanzar el triunfo, a pesar de tener a un duro rival al frente. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Isaiah Hicks mantuvo de nuevo su poderío bajo el aro tanto en defensica como en la ofensiva. Ese punto resulta clave para North Carolina. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir Con apenas un punto a favor y con el tiempo cumplido, North Carolina Tar Heels entró en una fiesta eufórica al verse finalista. Foto: Christian Petersen/Getty Images | Univision 0 Compartir La buena energía dentro de North Carolina será uno de los factores fundamentales para pelear por el título del baloncesto de NCAA. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Justin Jackson será uno de los jugadores que espera tener brillo propio en el choque final contra Bulldogs Gonzaga, este lunes 3 de abril. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir Bulldogs Gonzaga sufrió pero se impuso contra South Carolina en el partido de la semifinal del Final Four con un triunfo 77-73 que le dio el cupo a la final. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de las dificultades que se vivieron por momentos, los Bulldogs siempre supieron recuperar su camino. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los ataques del equipo de Gonzaga fueron efectivos en una noche inspirada de los jugadores en cancha. Foto: Chris Steppig - Pool/Getty Images | Univision 0 Compartir Los Bulldogs se mostraron dominantes gracias a la talla de sus jugadores, punto que les da una valiosa ventaja. Foto: Tom Pennington/Getty Images | Univision 0 Compartir La organización y el trabajo colectivo han sido determinantes para que el equipo tenga una de las mejores defensas del certamen. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El control de los rebotes fue uno de los puntos valiosos en el que jugadores como Zach Collins (32) y Zach Collins (de barba) son claves en el equipo. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir El dominio de Gonzaga se transformó de a poco en alegría y convicción con miras a la final. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir La felicidad por ser uno de los dos equipo que buscarán el título en el básquetbol estadounidense universitario fue inevitable. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gonzaga Bulldogs llegan con el ánimo en alza luego de scalar en medio de la incredulidad de muchos de sus rivales. Foto: Ronald Martinez/Getty Images | Univision 0 Compartir El básquetbol universitario de la NCAA demostró una vez ser uno de los eventos de mayor afluencia entre los seguidores del deporte en Estados Unidos, que esperan conocer al campeón este lunes. Foto: Christian Petersen/Getty Images | Univision 0 Compartir



Momentos claves del partido:

6:00 PM ESTE

¡North Carolina está listo!





8:00 PM ESTE

Los fans de Gonzaga están llenando su gimnasio en Spokane también



The Kennel is one big student section! We've got more students here than ever before. #FinalFour #UnitedWeZag pic.twitter.com/yVKJGJgcub — Gonzaga University (@GonzagaU) April 4, 2017



8:00 PM ESTE

LLegan los jugadores de North Carolina para la gran final







publicidad

8:30 PM ESTE

Los fans esperan ansiosos





8:45 PM ESTE

La calma antes de la tormenta





9PM ESTE

Estos son los 5 titulares por North Carolina





9:05 PM ESTE

Los equipos salen a la cancha



The teams have taken the floor! #NationalChampionship pic.twitter.com/SSgOFJxgCx — NCAA March Madness (@marchmadness) April 4, 2017

Carolina del Norte y Gonzaga se han enfrentado una vez en el torneo NCAA, con una victoria de Tar Heels de 98-77 en el Sweet 16 en el 2009.

PRIMER TIEMPO

North Carolina comienza con una clavada espectacular para anotar los 2 primeros puntos de la final.



Pinson gets us started in style! #NationalChampionship pic.twitter.com/J6vE2ZueCe — NCAA March Madness (@marchmadness) April 4, 2017



El juego comenzó muy parejo con ambos equipos moviendo bien la pelota y con buen ritmo. Al minuto 15:33 el marcador estaba 8x7 a favor de North Carolina.

Josh Perkins ya tiene cinco puntos para Gonzaga. Ha promediado 5,2 puntos por partido en el torneo, incluyendo 0 en la Final Four.

Gonzaga demostró su dominio en lo primeros minutos del partido, con gran velocidad y energía y puntería anotando 6 de los últimos 8 tiros. A los 10:39 del primer tiempo el juego estaba 19x14 a favor de los Bulldogs.



publicidad







Gonzaga está dominando en los rebotes a Tar Heels, 16-10 hasta el momento.

Gonzaga siguió demostrando su dominio, y se encontraba arriba 30x23 a 3 minutos de finalizar la primera mitad.

North Carolina está anotando apenas un 31.3% en tiros de campo vs 39.3% de Gonzaga. y Gonzaga 50% en triples vs 20% de NC.

North Carolina tiene récord de 0-3 esta temporada cuando les ganan en rebotes (el peor diferencial esta temporada: -5 contra Miami). Esta noche los están superando en rebotes.

La primera mitad terminó con marcador 35x32 a favor de Gonzaga, luego que North Carolina reaccionara y recortara el marcador al final del primer tiempo.



Gonzaga holds a slight edge on the glass against the best rebounding team in America. #NationalChampionship pic.twitter.com/uyTKDLdQ4S — NCAA March Madness (@marchmadness) April 4, 2017



SEGUNDO TIEMPO

North Carolina salió inspirado en el segundo tiempo y se puso arriba 40x35 en los primeros 3 minutos.



Carolina starts the 2nd half on an 8-0 run! #NationalChampionship pic.twitter.com/QiaeMDhL2D — NCAA March Madness (@marchmadness) April 4, 2017



Gonzaga se recuperó apretando en la defensa y moviendo mejor el balón para ponerse arriba 41x40 los 15 minutos del segundo tiempo.

North Carolina tiene 4 de 24 desde fuera de la pintura y Gonzaga 8 de 18.



The hustle, the hoop and the harm! #NationalChampionship pic.twitter.com/fvPxsCRuuR — NCAA March Madness (@marchmadness) April 4, 2017





publicidad



Pero el juego seguia muy parejo faltando 12 minutos para el final.





En un juego lleno de emociones la accion se mostro muy pareja, a 5 minutos del final el marcador estaba 59x57 a favor de North Carolina.





Faltando 30 segundos para el final NC ganaba por un punto.