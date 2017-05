Ex actriz porno se burla de Isaiah Thomas y calienta las redes

Mia Khalifa encendió Twitter y no a causa de su sensualidad sino por atacar a Isaiah Thomas, estrella de los Celtics de Boston.

La joven fanática de equipos de NBA, NFL, NHL y otros deportes locales de Washington le mandó un tweet al 4 de los verdes previo al séptimo juego entre Celtics y Wizards por un pase a la final de la Conferencia Este.



Celtics ganan el séptimo juego y eliminan a los Wizards para ir a la Final Univision Deportes Network 0 Compartir



Mia publicó en su twitter: “Yo, @Isaiah_Thomas, I'll let you touch my tiddies if you can reach them” (en español "Hey Isaiah, te dejo tocarme los senos... si es que llegas").

Esto en burla a la altura del base armador quien mide 1.75 metros (5.7 pies de estatura) algo bajo para los estándares en la NBA, pero que no le ha privado a Thomas de ser una figura por su forma de anotar puntos y destrozar a las defensas rivales.



El comentario de Khalifa tuvo respuesta de muchos aficionados no sólo de Boston y es que la ex actriz porno mide 1.57 metros (5.1 pies) por lo que no sería un problema para el jugador de baloncesto el llegar a esa zona de su cuerpo.

Al parecer la broma se le volteó a la seguidora de los Wizards, dentro y fuera de la cancha, pues las redes las trolearon y su equipo fue eliminado.