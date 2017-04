Dennis Rodman se ofrece como mediador entre Donald Trump y el gobierno de Corea del Norte

En esta imagen del 8 de enero de 2014, Dennis Rodman le canta Feliz Cumpleaños al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, sentado en las gradas antes del juego de exhibición de básquetbol en una arena de Pyongyang, Corea del Norte. La Patrulla de Caminos de California señaló que el ex astro de la NBA debería enfrentar cargos por un accidente en la autopista. El agente Florentino Olivera le dijo el jueves 4 de agosto de 2016 al The Orange County Register que la agencia recomendó a los fiscales del condado Orange que acusen a Rodman con el delito grave de huir de la escena de un accidente y conducir en sentido contrario en una autopista. (AP Foto/Kim Kwang Hyon, Archivo)

Ante la presente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte por las posibles pruebas de armas nucleares que vaya a realizar el gobierno de Kim Jong-un, podría tener un mediador inesperado.

Se trata del exbasquetbolista Dennis Rodman, quien ha tenido relaciones cercanas tanto con el presidente norcoreano y Donald Trump. Rodman visitó en dos ocasiones en 2013 a Kim Jong-un, a quien considera su gran amigo, y en 2004 trabajó para Trump en el reality show The Apprentice.



"No he hablado con Trump, me encantaría poder hacerlo, pero no solo sobre Corea del Norte sino sobre todo lo demás que pasa en el mundo", comentó Rodman en declaraciones con TMZ Sports. "A Trump le encanta el pdoer y hablar estupideces. Él no entiende muy bien la historia que hay entre Corea del Norte y Estados Unidos".

En cuanto a su relación con Kim Jong-un y el país comunista, Rodman no quiso profundizar sobre su relación con Corea del Norte: "Realmente no me importan ni una mierda. He estado allá y fue una gran experiencia".



El excéntrico exdeportista jugó para los Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks en la NBA. Rodman también jugó en México para los Tijuana Dragons de la American Basketball Association (ABA) y Fuerza Regia en Monterrey.