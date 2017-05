El reto de las 2 horas fue "un invento para vender tenis", afirma directivo de la IAAF

El reto de correr el maratón en menos de dos horas organizado por la firma Nike fue "un invento para vender tenis", consideró José María Odriozola, miembro del Consejo Directivo de la IAAF.

La ruta de 42.195 kilómetros trazada en Monza en la que el keniano Eliud Kipchoge acreditó una marca no homologable de 2h00'25", fue además "un brindis al sol", añadió el directivo español.

"Yo lo veo como una operación comercial de Nike, que es la que ha pagado todo. Dicen que usó un calzado revolucionario que ahorra un 4 por ciento de energía, pero no explican cómo, no se sabe si los tenis son reglamentarios desde el punto de vista del grosor de las suelas, del tacón, etc", explicó el dirigente.



"Había un coche eléctrico delante, muy cerquita, que no contaminaba pero que le estuvo protegiendo del aire durante mucho tiempo. Esto no es ciclismo, pero eso ayuda, y luego rodeado de un montón de liebres, pero lo más importante, eran casi 18 vueltas a un circuito de 2.4 km casi totalmente plano, pero no sé como hicieron la medición", cuestionó el español.

Con respecto a la marca de Kipchoge, Odriozola aseveró que no sería reconocida como récord del mundo, pero destacó las cualidades del atleta.



"Sabían desde el principio que era un brindis al sol, porque la marca no iba a ser homologada. Todo parece un poco artificial, experimental. Queda como una cosa peculiar, anecdótica.

"Eso no quita para que sea un atleta impresionante, uno de los mejores de la historia y con capacidad para andar en esos tiempos o cercanos, porque tiene muy cerca el récord del mundo. Como hay mucho dinero por batir marcas y bajar de determinados tiempos, nunca se sabe", apuntó.