Millsap da triunfo a los Hawks en tiempo extra sorprendiendo los Cavs de LeBron

Los Hawks de Atlanta se aprovecharon del colapso de los Cavaliers de Cleveland en el cuarto periodo para borrar un déficit de 26 puntos, y se impusieron el domingo por 126-125 en tiempo extra.

Paul Millsap anotó 22 puntos, mientras que Tim Hardaway Jr agregó 21, para que Atlanta derrotara a Cleveland por segunda ocasión consecutiva.

Kyrie Irving sumó 45 unidades por Cleveland, y LeBron James se apuntó un "triple doble" con 32 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias. Pero James, cuatro veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, fue expulsado en el alargue por acumulación de faltas.



Overtime thanks to the Anchorman!! pic.twitter.com/O9Nrs0y6ag

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 9, 2017