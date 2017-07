Un detenido y un herido en situación de tiroteo activo en Dallas

La policía local ha dado orden de evacuar un hotel en la ciudad de Dallas al recibir el aviso de un tiroteo.

Todas las habitaciones del Dallas Wyndham Suites han sido desalojadas y la zona ha quedado acordonada. Según medios locales, el tiroteo ha tenido lugar dentro de una habitación, donde un individuo ha actuado "extrañamente".

La policía local informó que detuvo a un sospechoso y que hay un herido de poca gravedad



The suspect from the 7800 Alpha Road shooting is in custody. One person shot and taken to the hospital with non-life threatening injuries.

— Dallas Police Dept (@DallasPD) July 3, 2017