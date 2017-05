Hallan dos personas muertas tras reporte de un intruso armado en el campus del North Lake College en Irving, Texas

DALLAS, Texas. - El Departamento de Policía de Irving, Texas informó a través de su cuenta de Twitter sobre el hallazgo del cadáver del posible sospechoso y de otra víctima en el campus del colegio comunitario North Lake College en Irving. Al parecer se trató de un caso de homicidio-suicidio.

Las autoridades consideran que la amenaza ha terminado, pero siguen revisando las instalaciones del campus para asegurar que la situación está contenida.



We have what appears to be one victim deceased & the shooter has committed suicide.