Fuerte presencia policial en el norte de Dallas tras reportes de un tiroteo en un edificio de oficinas

DALLAS, Texas. – Los empleados de un edificio de oficinas ubicado en el sector de la autopista Lyndon B. Johnson y la carretera 75, en el norte de Dallas, tuvieron que ser evacuados luego de que se escucharon varios disparos. El incidente se reportó alrededor de las 10 a.m.

Varias patrullas de la policía y miembros del equipo táctico especializado SWAT respondieron a este incidente y acordonaron la escena. Al principio se temía de que hubiera un tirador activo.

Hasta el momento solo se conoce, por versiones de algunos testigos que escucharon los disparos, que un empleado molesto se presentó en su lugar de trabajo, le disparó a su supervisor y luego se disparó a si mismo.

Se desconoce el estado de las víctimas del tiroteo o si hubo algún muerto tras el incidente, pero se estableció que uno de los heridos fue transportado al hospital.

Luego de varias horas de actividad policial en el área, la Policía de Dallas informó a través de su cuenta de Twitter que la situación había sido controlada.



The building at 8330 LBJ Freeway has been made safe at 12:49pm.