Evacúan hotel en Dallas por una situación de tiroteo activo

La policía local ha dado orden de evacuar un hotel en la ciudad de Dallas al recibir el aviso de un tiroteo.

Todas las habitaciones del Dallas Wyndham Suites han sido desalojadas y la zona ha quedado acordonada. Según medios locales, el tiroteo ha tenido lugar dentro de una habitación, donde un individuo ha actuado "extrañamente".

Se desconoce por el momento si el incidente ha provocado víctimas mortales o si el tirador ha sido detenido. La unidad especial SWAT ha tomado el control de la situación, según informan medios locales



