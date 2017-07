Dallas se ilumina en azul para recordar a los oficiales caídos hace un año

DALLAS, Texas. - Edificios alrededor de la ciudad se encendieron de azul este viernes para recordar a los oficiales que fallecieron en una emboscada contra la policía.

Nice tribute this morning, Dallas honors the 5 fallen offers who died one year ago today. pic.twitter.com/QJw6pv8Cgk

One year later and we are still #DallasStrong. Keep shining, Dallas. -The Ball pic.twitter.com/iP15Ra90M6

— Reunion Tower (@ReunionTower) July 7, 2017