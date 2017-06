Una botella con agua puso en alerta a la policía de Dallas

Dallas, Texas. - La policía de Dallas estuvo en alerta el lunes en la mañana cuando un mensajero reportó un paquete sospechoso abandonado en su sede, ubicada en el centro de la ciudad.

La entrada norte de las instalaciones fue desalojada y se acordonó el área por varias horas mientras expertos en explosivos vestidos con trajes especiales investigaban el paquete.

En una rueda de prensa, la policía informó que se trató de una botella de cristal con una cinta adhesiva y un papel adjunto.

La forma en la que se dejó la nota disparó las alarmas, señaló el asistente del jefe de la policía, Randy Blankenbaker, en el encuentro.

Las calles Lamar y Belleview estuvieron cerradas, pero luego abrieron al tráfico, al igual que la sede de la policía.



Hazmat has removed the package and it was found to be harmless. Lamar and Belleview St. will be open shortly. HQ is back open to the public. pic.twitter.com/fgSRoxkXul

— Dallas Police Dept (@DallasPD) June 5, 2017