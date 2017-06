Investigan un paquete sospechoso en la sede de la policía de Dallas

Dallas, Texas. - La policía de Dallas evacuó a personal de la entrada norte de su sede en el centro de la ciudad y acordonó el área el lunes en la mañana por un paquete sospechoso.

Las autoridades cerraron el área adyacente al 1400 de Lamar Street y movilizaron personal al lado sur de sus instalaciones, mientras la unidad antiexplosivos y los bomberos investigan el incidente.

La policía le está pidiendo al público que se mantenga alejado del área mientras se resuelve la situación.



Lamar St & Belleview St has been closed. We are asking that anyone in the vicinity stay clear until this incident is resolved & made safe.

