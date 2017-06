Determinan que paquete sospechoso dejado en la sede de la policía de Dallas no es peligroso

Dallas, Texas. - Las autoridades determinaron que un paquete sospechoso dejado en la sede de la policía de Dallas es inofensivo.

Cuando se descubrió, el lunes a las 9:30 a.m., se evacuó la entrada norte del departamento de la policía, ubicado en el centro de la ciudad. También se acordonó el área por varias horas mientras expertos en explosivos vestidos con trajes especiales investigaban el paquete.

La sede ya está abierta nuevamente al público.



Hazmat has removed the package and it was found to be harmless. Lamar and Belleview St. will be open shortly. HQ is back open to the public. pic.twitter.com/fgSRoxkXul

— Dallas Police Dept (@DallasPD) June 5, 2017