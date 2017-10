Cadena de hamburguesas despide a empleada que no quiso atender a policías porque "son racistas"

La trabajadora de Whataburger argumentó que oficiales "golpearon" a su novio, escribió el jefe del departamento de Denison (Texas) en un mensaje viral en el que negó las acusaciones. Ahora la policía pide que no amenacen a los restaurantes de la compañía.

DALLAS, Texas.- Justo después de la madrugada del sábado, dos policías se pararon en un restaurante local, pero la empleada se negó a atenderlos, denunció a través de Facebook el jefe del departamento de Denison, en el norte de Texas.

De acuerdo con su mensaje, la trabajadora también los insultó. El gerente no habría querido intervenir. “Yo no me meto en política”, les dijo, contó molesto el jefe de la policía, Jay Burch.



“No hay motivo para insultarnos y hacer una escena, simplemente nos pueden informar que no nos quieren allí e iremos a otro lugar”, destacó.



Antes del lunes, el local había sido identificado como Whataburger y la empleada despedida.



La cadena se disculpó con la policía, pero algunos “llevaron su apoyo demasiado lejos y supuestamente han amenazado a locales en la región o el estado”, señaló Burch.

En su mensaje inicial, el jefe de la policía escribió que se han acostumbrado a que con “la retórica antipolicial de los medios nacionales y grupos que odian a la policía”, haya gente que repudie a los uniformados, pero argumenta que no podía quedarse de brazos cruzados esta vez.

Burch relató que después del incidente enviaron a un supervisor de la policía a hablar con la trabajadora para “entender su actitud hacia la policía”. Fue allí que, según el uniformado, esta les dijo: “los policías golpearon a mi novio y son racistas”.



El arresto de su pareja había ocurrido en efecto hacía unas semanas, pero el jefe de la policía asegura que, cuando revisaron la cámara de la patrulla, encontraron que fue una detención “rutinaria”.



“No hubo ningún altercado físico y nadie resultó lesionado”, afirmó. “La empleada estaba simplemente mintiendo”.



Burch se quejó inicialmente de la inacción del gerente de Whataburger. Pero en mensajes posteriores, afirma que ejecutivos de la cadena se comunicaron con él.

La compañía asegura que “actuó con rapidez” y la empleada ya no trabaja con ellos. También afirma que inició una investigación interna luego de reportes y se disculpó con la policía. La cadena no dio detalles sobre su manejo del gerente.

Se trata de un “incidente aislado en el que un empleado actuó fuera de los valores de Whataburger de tratar a todos sus clientes con respeto", indicó en un comunicado.

El mensaje del jefe de la policía --en el que denunció el altercado-- ha sido compartido casi 3,500 veces en Facebook.



“Whataburger aprecia mucho a nuestras agencias del orden y sus esfuerzos por proteger y atender a nuestras comunidades”, señaló la compañía.



Por su parte, en un mensaje publicado el lunes, el jefe de la policía de Denison enfatizó que la cadena respondió de forma oportuna y agradeció el apoyo que ha recibido su departamento.

A los que "han llevado su respaldo demasiado lejos” y lanzado amenazas, les urgió: “simplemente, no lo hagan, por favor”.

