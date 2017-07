Secuestro termina en tragedia en Texas: encuentran el cuerpo de una joven de 13 años

DALLAS, Texas.- El cuerpo de Shavon Randle, de 13 años de edad, fue hallado en una residencia en Dallas, anunciaron las autoridades el domingo.

En el lugar también hallaron el cadáver de un hombre, que no ha sido identificado.

"No tuvimos el resultado positivo que queríamos, pero poder decirle a la familia de Shavon que la ubicamos era nuestro objetivo", señaló el agente del FBI, Eric Jackson, en una ruedad de prensa transmitida por Facebook Live. "Vamos a continuar con nuestra investigación y cualquiera involucrado en este horrible crimen contra Shavon, enfrentará a la jusitica".

Los restos de Shavon fueron hallados en la cuadra 2200 de Kiest Boulevard.



Lancaster PD and FBI have recovered body of unidentified male and the body of Shavon Randle.

— City of Lancaster (@Lancaster_TX) July 2, 2017