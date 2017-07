Secuestro termina en tragedia en Texas: Encuentran el cuerpo de adolescente de 13 años que estaba desaparecida

DALLAS, Texas.- El cuerpo de Shavon Randle, adolescente de 13 años de edad que había sido reportada como desaparecida en Lancaster esta semana, fue encontrado en una residencia en Dallas junto al cadáver de un hombre, cuya identidad aún no ha sido dada a conocer, anunciaron este domingo las autoridades.

"Hemos identificado positivamente que la joven es Shavon Randle, hemos notificado a la familia y estamos en el proceso de continuar nuestra investigación", dijo Eric Jackson, agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una conferencia de prensa emitida por Facebook Live esta mañana.

Según reportes, el FBI recibió un pista que llevó a los investigadores a una casa localizada en el 2200 de Kiest Avenue en Oak Cliff. Los cuerpos fueron hallados cerca de las 3 am CT.

Lancaster PD and FBI have recovered body of unidentified male and the body of Shavon Randle.

