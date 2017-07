Encuentran el cuerpo de la adolescente de 13 años secuestrada en el norte de Texas

DALLAS, Texas.- El cuerpo de Shavon Randle, de 13 años de edad, fue hallado en una residencia en Dallas, anunciaron las autoridades el domingo.

En el lugar también hallaron el cadáver de un hombre, que no ha sido identificado.



Lancaster PD and FBI have recovered body of unidentified male and the body of Shavon Randle.

— City of Lancaster (@Lancaster_TX) July 2, 2017