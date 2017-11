Sheriff hispana de Dallas renuncia y se espera que busque la gobernación de Texas, según reportes

DALLAS, Texas.- La sheriff del condado de Dallas, Lupe Valdez, renunció y presentaría su candidatura a la gobernación, reportaron medios locales.

Valdez, una demócrata en el cargo desde el 2005, podría enfrentarse entonces al gobernador Greg Abbott, un republicano, con quien tuvo roces hace un par de años cuando la funcionaria buscó limitar la cooperación con las autoridades migratoria.

Es posible que se presente para las primarias demócratas la semana que viene, señalaron un reportero de WFAA y otros medios.

Los comisionados del condado de Dallas seleccionarán a una persona para que ocupe el puesto que deja Valdez hasta que se realicen primarias especiales y luego elecciones, reportó The Dallas Morning News.

La vocera del condado le dijo a Univision Dallas que no comentará sobre la renuncia porque no se ha hecho oficial. El capítulo local del partido demócrata no ha respondido a una solicitud de información.

A principios de mes, Valdez le dijo al Texas Tribune que estaba explorando una posible candidatura. La fecha límite para postularse es el 11 de diciembre.

Las primarias son en marzo del 2018 y las elecciones en noviembre. Hata ahora, los demócratas no han tenido a un contrincante sólido para tratar de expulsar al gobernador. Abbott ganó en el 2014 con un margen de 20% de los votos frente a la candidata demócrata Wendy Davis.

Valdez y Abbott tuvieron una trifulca en el 2015 cuando la sheriff cambió la política de la cárcel del condado y decidió no honrar ciertos pedidos de retención de reos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuando se trataba de indocumentados acusados de delitos menores. El gobernador argumentó que esto ponía en riesgo la seguridad de los tejanos.



El enfrentamiento marcó un precedente que luego impulsó a Abbott y sus aliados en la Legislatura texana a pasar la ley SB4, que prohíbe que condados, ciudades y otras jurisdicciones limiten su colaboración con ICE. Valdez, al igual que otros sheriffs de grandes ciudades del estado, ha expresado su oposición a la medida.

