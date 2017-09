Polémica y un accidente mortal: la saga para remover una estatua de Robert E. Lee en Dallas

DALLAS, Texas.- Después de días de expectativa y polémica, Dallas retiró una estatua del general confederado Robert E. Lee bajo la custodia de policías armados.

La saga para retirar la escultura de Lee incluyó problemas para separarla de la base, una demanda y un accidente mortal, en momentos en los que en el país debate el destino de las estatuas confederadas.



Sus oponentes las consideran símbolos del racismo y una ofensa hacia los afroamericanos descendientes de esclavos. Otros alegan que son una parte integral de la historia y prometen defender lo que consideran el legado de los estados sureños.

Ciudades como Nueva Orleans y Baltimore han retirado este tipo de esculturas recientemente. En Nueva York el gobernador ordenó quitar esculturas confederadas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York . La universidad de Texas tomó medidas similares a finales del mes pasado.

En Dallas, el primer intento de remover la escultura de Lee ubicada en un parque homónimo fue el miércoles pasado, justo después de que el Concejo decidiera quitarla en una votación 13-1.

Buscando enviar un mensaje claro sobre su posición respecto a estas esfinges y evitar enfrentamientos desatados en otras partes del país, especialmente protestas similares a las de Charlottesville hace un mes, la ciudad actuó con premura.



Pero sus planes se vieron frustrados, varias veces; hasta que este jueves la escultura finalmente partió del parque Lee, en un área de residencias y comercio en el bulevar Turtle Creek.



Inmediatamente después de que los concejales dieran su visto bueno el 6 de septiembre, los obreros empezaron a retirar la esfinge. En una resolución la ciudad trató la remoción como un asunto de emergencia.

“Estos monumentos, al igual que lugares públicos, incluyendo parques y calles nombradas como prominentes confederados siguen siendo símbolos notorios de la división en el país y creando barreras raciales en nuestra ciudad”, indica el documento.

Preservan “los principios de la supremacía blanca”, acota.

Pero ese mismo miércoles un juez emitió una orden de restricción deteniendo temporalmente la labor , en respuesta a una demanda de los Hijos de Veteranos Confederados. Alegaban que se había violado la primera enmienda de la Constitución.



Es posible, sin embargo, que aún sin esa orden la estatua de Lee a caballo, cabalgando junto a un soldado desconocido, permaneciera en el parque porque el equipo no lograba separarla de la base, reportó The Dallas Morning News .

No tenían los planos originales de la escultura, inaugurada en 1936 bajo la mirada de Franklin D. Roosevelt, y se encontraron con que necesitaban una grúa más grande.

Al día siguiente un juez le dio luz verde a la retirada de Lee y el domingo otra grúa se dirigió a Dallas. Fue entonces cuando un camión la chocó, dejándola inservible. El chófer de ese vehículo murió en el accidente, anunció la ciudad en un comunicado el lunes.



Empezó entonces la búsqueda de otra grúa para terminar la remoción. Las labores de reconstrucción por el paso de Harvey en Houston complicaron la pesquisa, pero además algunas compañías preferían no verse involucradas para evitar represalias.

El vocero de la ciudad, Richard Hill, señaló que anecdóticamente habían escuchado de amenazas dirigidas a negocios de este tipo.

“Eso es desafortunado y hace que el trabajo de retirar la estatua sea mucho más difícil”, indicó en una nota de prensa.

El jueves alrededor de las 4 p.m. otra grúa llegó a la estatua de Lee y unas horas más tarde partió con la estatua a un depósito de la ciudad, mientras decenas de personas observaban.



Un equipo de trabajo creado por el alcalde Mike Rawlings decidirá el destino de la esfinge.

En todo el proceso, policías permanecieron en el área, resguardando a la estatua y asegurándose de que no estallaran enfrentamientos.



Sin embargo, la polémica no parece disiparse. Un grupo que había convocando a un mitin en el parque Lee para protestar la remoción de la estatua, planea congregarse allí aunque ésta ya no esté. El mitín será este sábado 16 de septiembre a las 11 a.m. y contará con la supervisión de la policía.

Los organizadores del This is Texas Freedom Force (TITFF ) se presentan como “defensores de todo lo texano” y consideran que retirar las estatuas es un ataque a la historia del estado.

En instrucciones a sus seguidores, advierten que “no tolerarán insultos raciales o grupos racistas” en la protesta. Los animan a llevar banderas, excepto si son racistas, como las del Ku Klux Klan o grupos supremacistas.

Les sugieren asimismo ir con “traje de guerra” y, a los que tienen licencia, los animan a portar sus armas al descubierto, incluidas las largas.



“No apunten a nadie a menos que estén amenazando sus vidas”, aconseja el grupo en su portal.