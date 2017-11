Escándalo sexual detiene carrera de Joe Barton, congresista texano que apoya el DREAM Act

DALLAS, Texas.- El diputado republicano Joe Barton, el legislador texano con más tiempo en el Congreso de Estados Unidos, anunció el jueves que no buscará la reelección, luego del escándalo desatado por una imagen de sus partes íntimas compartida con una mujer mientras estaba casado.

Durante una entrevista con The Dallas Morning News, el republicano afirmó que no buscará un 18vo. periodo.

"Siempre he escuchado a la gente en Texas y he trabajado por ellos en Washington, y he estado escuchando a mucha gente esta última semana en Texas", le dijo al diario. "Hay suficiente gente que ha perdido la fe en mí por lo que creo que es la hora de hacerme a un lado y dejar que haya una nueva voz para el distrito 6 en Washington, así es que no voy a buscar la reelección".

Barton, de 68 años, ha abogado por una mayor seguridad fronteriza, pero también es el único republicano de la bancada texana que apoya el proyecto bipartidista DREAM Act, que daría un camino a la ciudadanía a los jóvenes indocumentados.

