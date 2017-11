Aquí podrá encontrar ayuda en persona para obtener un seguro en el mercado de salud

Una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump autoriza a su próximo secretario de Salud, aún no confirmado, y a otros líderes de departamentos y agencias del gobierno federal a adoptar medidas para impedir que los estados y los individuos sufran por la retirada de la ley de salud, cuya eliminación está en marcha en el Congreso controlado por los republicanos. La mayoría de los médicos se opone a la decisión de Trump de derogar la reforma de salud impulsada por Barack Obama y cree que debe ser mejorada pero no eliminada, según un estudio publicado por el New England Journal of Medicine.

