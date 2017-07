Encuentran muerta a la hijastra de un médico vinculado a la sobredosis de 7 pacientes

DALLAS, Texas. - El cuerpo de una mujer joven fue hallado en un riachuelo del sur de Dallas el domingo. L a policía señaló que su cuerpo tenía indicios de que se trataba de un homicidio.

Este martes las autoridades confirmaron que el cadáver encontrado en el parque Blair es el de Mikayla Mitchell, de 17 años de edad.



La joven es hijastra de Howard Gregg Diamond, un médico de 56 años de edad que acaparó titulares la semana pasada porque las autoridades lo vinculan a la muerte por sobredosis de siete personas en Texas y Oklahoma.

Diamond está acusado de poseer y distribuir sustancias controladas, fraude y lavado de dinero, entre otros. Fue arrestado el martes 11 de julio en Sherman, una ciudad en el norte de Texas.

Esa misma semana se encontraron los restos de Mitchell. No se han dado más detalles del caso. El abogado del médico criticó a la prensa y señaló que "no hay ninguna conexión" entre su cliente y la muerte de Mitchell.

"La familia está devastada", señaló en un tuit.



Media is ruthless. There is no connection between my client Dr. Diamonds' charges & his step-daughters death. Client & family devastated

— Lawyer Peter Schulte (@AttyPeteSchulte) July 18, 2017