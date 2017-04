Dos hermanitos hispanos murieron tras entrar en contacto con un cable del tendido eléctrico al norte de Texas

DALLAS, Texas. - Los hermanos Alex e Isaiah López, de 11 y 12 años de edad, murieron electrocutados la tarde del miércoles mientras jugaban en el parque Oakland Lake, en Fort Worth, Texas. Los menores entraron en contacto con un cable del tendido eléctrico que se había caído tras las tormentas que se registraron a comienzos de esta semana en el norte del estado.

Jorge López, tío de las víctimas, relató a Noticias 23 de Univisión Dallas que el niño mayor, identificado como Alex, pisó el cable sin darse cuenta y no se pudo despegar. Un niño que jugaba con él fue a visar a su hermanito menor, Isaiah, y este corrió para tratar de ayudarle, pero al tocarlo también se quedó 'pegado'.



López describió a Alex, el mayor, como un niño deportista y siempre dispuesto a ayudar a su padre. De Isaiah dijo que siempre fue más lógico y tranquilo. “Eran inseparables”, comentó.

De acuerdo con un reporte del diario Dallas News, Isaiah les dijo a los demás niños que estaban jugando con ellos: "vayan por ayuda… Yo voy a salvar a Alex”. No lo logró, ambos terminaron electrocutados.

El caso ha hecho que se consideren nuevas revisiones del cableado eléctrico en parques que puedan resultar afectados por el tiempo severo.

El Departamento de Parques de Fort Worth señaló que usa los mapas que le proporcionan las compañías de servicio eléctrico, como Oncor, para revisar los parques que están en el paso de una tormenta severa. Este parque fue uno de ellos.

“Nuestras cuadrillas de obreros fueron enviados inmediatamente después de la tormenta. Recorrieron el parque para verificar los daños pero no entraron a la zona donde horas después ocurrió la tragedia”, dijo Richard Zavala, del Departamento de Parques de Fort Worth.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Fort Worth dijo que ellos acudieron a la escena poco después de las 6:00 de la tarde, sin embargo no pudieron acercarse a los menores hasta que llegaron los trabajadores de la empresa Oncor, a quienes les tomó una hora llegar a las víctimas.

“Dada la naturaleza de las heridas y el peligro aún presente, decidimos prevenir más tragedias”, dijo Kyle Falkner, bombero de Fort Worth.



Parents; take the time to talk to your kids about avoiding downed power lines as they walk to school this morning. #FWSafe