Conmociona muerte de adolescente hospitalizado tras un procedimiento odontológico en Texas

DALLAS, Texas.- Hace unas semanas, Austin Silva, de 17 años de edad, acudió al dentista para someterse a una operación de rutina en la que le extraerían al menos una muela del juicio, pero tuvo una complicación y nunca se recuperó, de acuerdo con su iglesia y el club deportivo en el que participaba.

Familiares, amigos e incluso desconocidos han expresado su dolor por la muerte de Silva, quien es recordado como un ferviente cristiano que tocó la vida de muchos.

El joven falleció la semana pasada en el Children’s Medical Center de Dallas. Podrían pasar meses antes de que se conozca la causa, señaló la oficina del forense del condado, la cual confirmó la muerte de Silva a Univision Noticias.



How do parents not live in constant terror b/c things like this happen? Unfair. RIP #AustinSilva @LakeHighlandsHi https://t.co/uXrFVy4OB3 pic.twitter.com/DOA2Y9QATE

