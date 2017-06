Niño de 3 años muere sofocado tras quedar atrapado en un auto abandonado en Texas

DALLAS, Texas.- Un automóvil inoperante, abandonado en un jardín, se convirtió en un arma mortal el viernes cuando, de acuerdo con las autoridades, un niño de tres años de edad trepó a su interior.

Keandre Goodman jugaba con otros menores en el jardín, en un día en el que las temperaturas rondaban las 100 grados Farenheit, cuando ingresó al interior del vehículo. Los padres lo empezaron a buscar, pero se cree que pasó al menos 45 minutos adentro, señaló la policía de Fort Worth.



El pequeño fue llevado al centro médico infantil Cooks. El hospital advirtió el lunes que la segunda circunstancia en la que menores mueren por un golpe de calor en un auto es cuando se quedan atrapados en estos, mientras jugaban alrededor sin vigilancia.

Aun el forense del condado de Tarrant no ha determinado la causa de muerte de Keandre. Las autoridades están investigando lo sucedido, pero el Departamento Estatal de Protección al menor retiró otros seis niños, de entre dos meses y 15 años de edad que vivían con el menor fallecido.

En el 2017, 14 niños han muerto en EE.UU. dentro de automóviles debido a un golpe de calor, la mitad de ellos en Texas. Desde 1998, más de 700 han fallecido en esas circunstancias, incluyendo más de 100 en el estado, de acuerdo con el sitio NoHeatStroke.org.

Playing in unattended cars is second leading cause of heatstroke death among kids left in vehicles. Click to read: https://t.co/YsncxqZGUd pic.twitter.com/yDtj2jF4qS

— Cook Children's (@CookChildrens) June 26, 2017