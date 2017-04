Últimos esfuerzos para tratar de frenar la aprobación de una propuesta de ley que acabaría con las ciudades santuario en Texas

DALLAS, Texas.- Una representante de Dallas inició una huelga de hambre, líderes de todo Texas se hacen presentes en el Capitolio y miles de residentes del estado se comunican con sus representantes, todo con el mismo fin: frenar la aprobación de la propuesta de ley SB4, que castigaría a las entidades locales que no colaboren con las autoridades de inmigración.

La medida SB4, que ha sido catalogada por las organizaciones del estado como una “ley antiinmigrante”, será votada este miércoles en el pleno de la Cámara de Representantes. Si la medida es aprobada, entonces solo faltaría la firma del gobernador de Texas, Greg Abbott, para su implementación.



Debido al apoyo que el gobernador y vicegobernador de Texas, Dan Patrick, han mostrado a la medida, diversos representantes saben que este es la última oportunidad que tienen para frenar su aprobación.



