“Nuestros hermanas y hermanos latinos no son criminales”, enfatiza el alcalde de Dallas al rechazar la ley SB4

DALLAS, Texas. - El alcalde de Dallas aprovechó la inauguración del nuevo Concejo para destacar la multiculturalidad de la ciudad, en momentos en los que Texas está a punto de implementar la que es considerada la ley local más antiinmigrante del país.

Mike Rawlings rechazó el veto presidencial a los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y la ley antisantuario SB4. Ya el alcalde había dicho que Dallas apoyará la lucha legal contra dicha legislación.



Do we want to be governed or do we want to be entertained? Do we want to be thoughtful about finding solutions that are best for Dallas? pic.twitter.com/LZS70b1fPt

— Mayor Mike Rawlings (@Mike_Rawlings) June 19, 2017