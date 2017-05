Activistas protestan en Capitolio de Texas contra la ley SB4

Con camisas rojas y la consigna “la SB4 es odio”, cientos de personas acudieron el lunes al Capitolio texano para manifestar su rechazo a la ley conocida como “antisantuario”.



— United We Dream (@UNITEDWEDREAM) May 29, 2017

"This is what democracy looks like!" #SB4isHate #HereToStay pic.twitter.com/NZ6a5bR2dJ



En el último día de esta sesión legislativa, activistas viajaron de Dallas, Houston e incluso otros estados para oponerse a la aprobación de la ley que permitirá a los policías preguntar por el estatus migratorio de quienes detenga, incluso al pararlos por una infracción de tránsito.



You all should be ashamed of yourselves!! - Wendy #SB4isHate #HeretoStay pic.twitter.com/i2jNyyn1fu

— United We Dream (@UNITEDWEDREAM) May 29, 2017