Activistas en Texas van tras el cargo del legislador que llamó a ICE durante una protesta contra la ley SB4

Dallas, Texas.- Activistas en Texas lanzaron este lunes un video preparando el terreno para sacar del cargo al diputado estatal Matt Rinaldi.

El legislador del noroeste del condado de Dallas capturó titulares hace una semana cuando llamó a ICE durante una protesta contra la ley SB4, en el último día de sesiones en el Capitolio.

“Únete a la pelea por nuestra Texas, por nuestros derechos”, señala el video publicado en YouTube, cuyos mensajes están en inglés. En el corto, se escucha a manifestantes cantando "el pueblo, unido, jamás será vencido".

Texas Organizing Project y Workers Defense Action Fund quieren movilizar a 5,000 votantes para que participen en las elecciones de noviembre del 2018, donde se seleccionará a los 150 representantes de la cámara baja de la Legislatura.



Rinaldi ganó en el 2016 por un estrecho margen de 1,048 votos, menos del 2% de las boletas emitidas en su distrito, el 115. Ese es uno de los 10 distritos en manos de diputados republicanos en los que ganó Hillary Clinton, según un análisis del Texas Tribune.

El video destaca que la llamada ley antisantuario disparará la categorización racial.

“Pensó que se estaba metiendo con gente que no podía pelear de vuelta. Se equivocó”, dijo la directora ejecutiva de Texas Organizing Project, Michelle Tremillo, en una nota de prensa. “Está a punto de darse cuenta que tener la piel morena y hablar español no implica que no se tienen documentos, no significa no tener voz o fuerza. Estamos ansiosos por sacarlo de nuestra legislatura estatal”.



Rinaldi asegura que la SB4, que permite preguntar por el estatus migratorio de cualquier persona detenida, ayudará a que extranjeros criminales no cometan más delitos. Fue él quien propuso una enmienda en la Cámara de Representantes para que funcionarios puedan ser destituidos si violan la SB4.

“Saben que la SB4 específicamente prohíbe la categorización racial y no permite que los oficiales detengan a alguien simplemente para preguntarle su estatus migratorio”, señaló Rinaldi en un comunicado enviado a The Dallas Morning News .

En entrevistas, Rinaldi ha justificado su llamada a ICE diciendo que vio a manifestantes con carteles que decían que estaban ilegalmente en el país.



Cuando Rinaldi le dijo a sus colegas demócratas que había llamado a ICE, se desató un altercado que casi termina en una golpiza. Legisladores mexico-americanos señalaron que la actitud de Rinaldi demuestra que la SB4 es racista y discriminatoria.

“Los votantes alrededor del estado están listos para que los impulsores de la SB4 asuman las consecuencias”, señaló el director ejecutivo de Workers Defense Action Fund, José P. Garza, en la nota de prensa.

Las acciones de Rinaldi, quien se califica como “quizá el diputado más conservador” de la Legislatura, provocaron el rechazo de activistas proinmigrantes, pero también le han ganado apoyo y podrían ayudarle a movilizar a su base conservadora.



Entretanto, durante un mitin sobre la campaña "Verano de Resistencia" el presidente del partido demócrata en Texas, Gilberto Hinojosa, aprovechó para apoyar a Dorotha Ocker, la candidata que casi le arrebata el puesto a Rinaldi en el 2016. Ocker ya ha dicho que se lanzará el año que viene.