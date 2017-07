Recuerdan a héroes de la emboscada contra la policía en Dallas e invitan a reflexionar

DALLAS, Texas. - A un año del aniversario de la emboscada contra la policía en Dallas, la ciudad recuerda a los afectados y busca sanar las heridas que aún se sienten recientes.

Al mismo tiempo, instituciones como el colegio comunitario El Centro, que fue epicentro del ataque, invitan a enfocarse no en el atacante sino en cómo salir adelante y renovar la conversación sobre las relaciones entre los agentes del orden público y las minorías, sobre lo que divide a Dallas y al país.



Oficiales en alianza con la ciudad tienen preparado un “fin de semana de honor” para conmemorar a los cinco oficiales caídos, pero desde el jueves se iniciaron los homenajes. La empresa privada develó un monumento con placas de bronce en una vía peatonal de la ciudad y luego el estadio American Airlines Center se convirtió en un gran comedor para conmemorar a los uniformados, con presencia de sus familiares.

El viernes en la noche se realizó una reunión comunitaria en la alcaldía con concejales, legisladores y otros funcionarios para rendir tributo a los fallecidos: los policías Lorne Ahrens, Michael Krol, Michael Smith y Patricio Zamarripa, y el oficial del sistema de transporte rápido DART, Brent Thompson.

Se evitó pronunciar el nombre del agresor que salió esa noche a matar policías.



“Los hombres y mujeres no se convirtieron en héroes a las 8:58 p.m. el 7 de julio del 2016”, dijo Willie Ford, sargento del departamento. “Desafortunadamente, solo tuvieron la oportunidad de demostrarle al mundo cómo son realmente los héroes” ese día.

El camino que deberán recorrer los afectados, sobre todo las familias de los oficiales muertos, es largo y difícil, dijo Ford.

Cuando una hija se quede sin ser llevada al altar por su padre, cuando la silla en la graduación de un hijo esté vacía o lleguen nietos que nunca conocerán a sus abuelos, en esos momentos, dijo el sargento, estarán con ellos porque son su familia.

El imán Omar Suleiman destacó que el pistolero no supo ver a padres y madres, hijos e hijas ese día.

"Todo lo que vio fue uniformes y eso fue suficiente para él para justificar quitarle la vida a esos héroes inocentes", dijo. "Tanta gente en nuestra sociedad, tanta gente se siente que puede quitarle la vida a otra porque todo lo que ve es el color de la piel, si es cristiano o musulmán, judío, oficial, inmigrante… todo lo que ven es al otro”.



One year later and we are still #DallasStrong. Keep shining, Dallas. -The Ball pic.twitter.com/iP15Ra90M6

— Reunion Tower (@ReunionTower) July 7, 2017