Aniversario de emboscada contra la policía en Dallas transcurre entre homenajes e invitaciones a reflexionar

DALLAS, Texas. - A un año del aniversario de la emboscada contra la policía en Dallas, la ciudad recuerda a los afectados y busca sanar las heridas que aún se sienten recientes.

Al mismo tiempo, instituciones como el colegio comunitario El Centro, que fue epicentro del ataque, invitan a enfocarse no en el atacante sino en cómo salir adelante y renovar la conversación sobre las relaciones entre los agentes del orden público y las minorías, sobre lo que divide a Dallas y al país.

Oficiales en alianza con la ciudad tienen preparado un “fin de semana de honor” para conmemorar a los caídos, pero desde el jueves se iniciaron los homenajes. La empresa privada develó un monumento con placas de bronce en una vía peatonal de la ciudad y luego el estadio American Airlines Center se convirtió en un gran comedor para conmemorar a los uniformados, con presencia de sus familiares.



Esta noche se realiza una reunión comunitaria en el Ayuntamiento con concejales, legisladores y otros funcionarios para rendir tributo a los fallecidos, los policías Lorne Ahrens, Michael Krol, Michael Smith y Patricio Zamarripa, y el oficial del sistema de transporte rápido DART, Brent Thompson.

Terror en El Centro

Poco después de que Estefanía Ramírez se fuera del colegio comunitario El Centro aquel 7 de julio, Micah Johnson disparó hacia el edificio y luego se escondió en la institución para seguir su sangriento ataque. Dos guardias del colegio comunitario resultaron heridos.

Johnson, un ex militar afroamericano, dijo que quería acabar con policías anglosajones y que estaba enfurecido por la muerte de hombres afroamericanos a manos de uniformados.



publicidad

El tiroteo ocurrió tras una marcha pacífica en contra de la brutalidad policial. Poco antes, Alton Sterling y Philando Castile habían muerto en Baton Rouge, Luisiana, y Falcon Heights, Minnesota.

Luego de amenazar con bombas falsas, Johson fue ultimado en el interior de El Centro, cuando un robot de la policía detonó un explosivo.



Honran y premian las heroicas acciones de los oficiales caídos en la emboscada del 7 de julio de 2016 Dallas: KUVN 0 Compartir

Ramírez, hoy de 23 años de edad, escuchó las sirenas, mientras decenas de personas intentaban refugiarse en el restaurante de alitas de pollo en el que trabaja, a unos 20 pies de El Centro.

Ya no escucha las sirenas, pero “sanar es un proceso”, dijo Ramírez, quien se graduó en mayo. Este viernes acudió a un acto de reconocimiento a los oficiales.

“Todavía se siente como si apenas pasó”, señaló la joven. “Siento que esto se va a quedar en mi corazón. El Centro es como mi casa”.

El pasillo en el que se instaló Johnson fue renovado y es hoy en día irreconocible.

“No queremos un JKF memorial, cuando la gente viene a visitar y es acerca de la muerte, nosotros no, no queremos nada de eso”, señaló el presidente del colegio comunitario, José Adames en referencia al lugar, ubicado a unas cuantas cuadras de la plaza Dealey, en la que fue ultimado el presidente John F. Kennedy.



publicidad

El ataque del 7 de julio trajo malos recuerdos de aquel 22 de noviembre de 1963, que estigmatizó a la ciudad y la impulsó a transformarse.

Adames enfatizó: “No queremos ser definidos por esto”.

Sacrificios y tensiones

Durante el acto, Adames se hizo eco de las palabras de otro presidente, Barack Obama, quien visitó la ciudad tras la tragedia. El académico señaló que a los policías se les pide ser no solo agentes del orden sino también consejeros y consoladores.

“Nos protegen y corren hacia el sonido de las balas mientras que nosotros nos alejamos”, dijo.

Ante estudiantes, oficiales y personal de El Centro, Adames invitó cuidar las palabras y a considerar al “otro”, al que es distinto a nosotros.

“¿Por qué, por qué estaba la gente protestando esa tarde del 7 de julio? ¿Por qué no se ha hecho lo suficiente para solucionar los problemas de equidad y justicia social en Dallas y otros lugares?”, dijo. “¿Por qué no se ha hecho lo suficiente para que las comunidades se reúnan para tener conversaciones honestas, por qué no se ha hecho más para crear puentes entre nuestros policías y aquellos a los que prometen proteger?”.



En fotos: el caos que dejó la emboscada en la que murieron cinco policías en Dallas Un policía de tránsito de Dallas es consolado en la entrada de emergencia del Baylor University Hospital. Foto: Ting Shen/Reuters | Univision 0 Compartir La tensión se extendió durante la madrugada después de que uno de los atacantes se atrincherara en un garaje y continuara disparando, a la vez que aseguraba que había bombas en el centro de la ciudad. Foto: Lm Otero/Ap | Univision 0 Compartir Oficiales esperan afuera del Baylor University Medical Center de Dallas. Foto: Tony Gutierrez/Ap | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paramédicos atienden a un desconocido en el Baylor University Medical Center de Dallas. Las autoridades detallaron que al menos dos francotiradores le dispararon a 11 agentes desde lo durante la protesta. Foto: Tony Gutierrez/Ap | Univision 0 Compartir El Jefe de la policía de Dallas David Brown habló con la prensa sobre la negociación con uno de los atacantes: "acorralamos a un sospechoso y negociamos por varias horas, no vimos otra opción que utilizar nuestro robot bomba para abatirlo". "Nos dijo que estaba molesto con el movimiento BlackLivesMatter, que estaba molesto por los recientes ataques de la policía y que estaba molesto con la gente blanca, que quería matar gente blanca, en especial oficiales blancos. El Sospechoso dijo que no estaba afiliado a ningún grupo". Foto: Mark Mulligan/Ap | Univision 0 Compartir "Esta ha sido una semana de profundo dolor y pérdida desgarradora", dijo la fiscal general Loretta Lynch en rueda de prensa. Foto: Kevin Lamarque/Reuters | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un policía de tránsito de Dallas es consolado en la entrada de emergencia del Baylor University Hospital. Foto: Ting Shen/Reuters | Univision 0 Compartir El gobernador de Texas, Greg Abbott, reaccionó a lo ocurrido en un comunicado en el que daba sus condolencias al cuerpo policial por los oficiales fallecidos en Dallas. Además informó que puso a disposición de las autoridades toda la cooperación necesaria de parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Foto: Smiley N. Pool/Reuters | Univision 0 Compartir Barack Obama, en rueda de prensa desde Polonia, dijo que espera saber pronto más sobre las "retorcidas motivaciones" de los atacantes, que todavía se desconocen, y aseguró que "se hará justicia". Foto: Mandel Ngan/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El tiroteo se produjo al final de la manifestación, a media milla del ayuntamiento, cuando dos hombres "empezaron a disparar contra los policías desde una posición elevada", explicó el jefe de la policía, David Brown. Foto: Tony Gutierrez/Ap | Univision 0 Compartir Hasta el momento cinco de ellos han muerto, cuatro pertenecientes a la policía de Dallas y un oficial del tránsito del Dallas Area Rapid Transit (DART, por su sigla en inglés). De los heridos, varios están en condición crítica y otros en cirugía por la gravedad de sus lesiones. La policía de Dallas registra un vehiculo en la calle. Foto: Lm Otero/Ap | Univision 0 Compartir El jefe de la policía de Dallas, David Brown, ofreció una breve conferencia de prensa en la que reveló que habrá una búsqueda exhaustiva en el área donde creen que habría planes de activar una bomba. Foto: Lm Otero/Ap | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una manifestante apunta a un oficial con su teléfono. La protesta de Dallas era una de las que tuvo lugar en el país por la muerte esta semana de los afroamericanos Alton Sterling, en Luisiana, y Philando Castile, en Minnesota, a manos de agentes, que reavivaron la tensión latente en la sociedad estadounidense entre la policía y las minorías. Foto: Laura Buckman/Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de tratarse de una protesta pacífica, los disparos hicieron que el caos se adueñara de la ciudad. La tensión se extendió durante la madrugada de este viernes después de que uno de los atacantes se atrincherara en un garaje y continuara disparando, a la vez que aseguraba que había bombas en el centro de la ciudad. Foto: Ron Jenkins/Getty Images | Univision 0 Compartir Los atacantes iban armados con rifles y, según la policía, que consideró el ataque una “emboscada”, su intención era matar el mayor número de agentes posible. Foto: Tony Gutierrez/Ap | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un oficial de policía conversa con algunos manifestantes. El diario Dallas Morning afirma que un sospechoso que disparó contra la policía fue abatido en un garage en El Centro College. Foto: Laura Buckman/Getty Images | Univision 0 Compartir La policía de Dallas anunció el jueves por la noche que interrogaba a dos ocupantes de un vehículo, después de que un policía viera que una persona lanzaba una bolsa a la parte trasera y el vehículo se alejaba a gran velocidad. Foto: Laura Buckman/Getty Images | Univision 0 Compartir "Un paquete sospechoso fue encontrado cerca de la ubicación de uno de los sospechosos. El paquete está siendo asegurado por el escuadrón antibombas", precisaron las autoridades en un comunicado. Foto: Lm Otero/Ap | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El departamento Dallas Area Rapid Transit (DART, por sus siglas en inglés) identificó en la madrugada del viernes a un agente del cuerpo como uno de los fallecidos en un ataque de francotiradores durante una protesta en el centro de la ciudad. Foto: Ron Jenkins/Getty Images | Univision 0 Compartir La policía también divulgó la foto de una persona de interés que según testigos habría estado involucrada en el tiroteo de alguna manera, quien ya se entregó y está bajo custodia, al igual que otro sospechoso del tiroteo. Foto: Lm Otero/Ap | Univision 0 Compartir En una segunda conferencia de prensa, Brown ofreció detalles que lograron obtener de uno de los sospechosos, y advirtió que aún se encuentran en una situación activa de intercambio de disparos. "Actualmente estamos con un sospechoso involucrado en los tiroteos en el centro de Dallas, con el que hemos estado negociando en los últimos 45 minutos, quien ha estado intercambiando disparos con nosotros y no está cooperando mucho ". Foto: Lm Otero/Ap | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El presidente estadounidense, Barack Obama, condenó este viernes el ataque "salvaje, calculado y despreciable" en Dallas, Texas, donde unos francotiradores mataron la noche del jueves a cinco policías durante una manifestación antirracista, y prometió que se hará justicia. Foto: Laura Buckman/Getty Images | Univision 0 Compartir "Adicionalmente, tenemos en custodia a una mujer que también estaba en el área y seguimos un Mercedes con otros dos sospechosos. Están en custodia y siendo interrogados", dijo el jefe de la policía. Foto: Lm Otero/Ap | Univision 0 Compartir De momento no está claro si el tiroteo estuvo relacionado con la protesta ya que según las autoridades un ataque de estas características tuvo que ser planeado con anterioridad. Foto: Ron Jenkins/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "El sospechoso con el que hemos intercambiado disparos le dijo a los negociadores 'el fin está llegando' y que él va a lastimar y a matar más de nosotros -es decir, agentes de seguridad- y que hay bombas por todo el lugar, en este estacionamiento donde está, en el centro; así que estamos siendo muy cuidadosos con nuestras tácticas para no poner en peligro a más oficiales o ciudadanos mientras continúan las negociaciones". Foto: Lm Otero/Ap | Univision 0 Compartir El gobernador de Texas, Greg Abbott, reaccionó a lo ocurrido en un comunicado en el que da sus condolencias al cuerpo policial por los oficiales que perdieron en medio del caos registrado en el centro de Dallas. "Nuestros pensamientos y oraciones están con los agentes de la comunidad del cuerpo policial y el Dallas Area Rapid Transit (DART) que murieron y resultaron heridos esta noche". Foto: Lm Otero/Ap | Univision 0 Compartir La muerte de los afroamericanos Philando Castile y Alton Sterling a manos de la policía ocasionó protestas en las principales ciudades del país. Foto: Lm/Otero | Univision 0 Compartir

La líder estudiantil Rachel Royal, una madre afroamericana de cinco varones, admitió que se sintió desilusionada y vulnerable cuando un día antes al tiroteo en Dallas, vió el video de Philando Castile herido de muerte durante una parada de tránsito.

Temió por sus hijos e incluso les pidió que ya no salieran a jugar a la escondidas por miedo a que alguien pensara que estaban haciendo algo malo.

“Ellos saben la diferencia entre el bien y el mal, pero también se que pronto crecerán y serán hombres”, dijo. “Quiero creer que si hacen lo correcto nada pasará, pero ¿es así?”.

Royal espera que la tragedia lleve a la reflexión, pero teme que el miedo lo impida porque “la verdad es fea”.

Ante el público que acudió a El Centro hizo un llamado a evitar las percepciones apresuradas o equivocadas del otro, pero también a mirar dentro de uno mismo.



publicidad

“Debemos sentirnos cómodos con lo incómodo, debemos ser honestos con nosotros mismos antes de poder ser honestos con los demás”.