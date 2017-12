El superhéroe creado por un maestro en Texas para defender a los inmigrantes en la frontera

DALLAS, Texas.- Con su fuerza sobrehumana y su inmunidad a las balas, defiende a niños que viajan en el tren "La Bestia" huyendo hacia Estados Unidos. Se enfrenta a carteles mexicanos que abusan de inocentes. Protege a inmigrantes que se topan con vigilantes paramilitares al cruzar la frontera.

Se presenta como "el paladín de la justicia, el héroe del inmigrante y los indocumentados".

Es el El Peso Hero y su creador, un maestro de quinto grado en McKinney ISD, al norte de Dallas, considera que es más relevante para la comunidad hispana que cuando imprimió la primera historieta en el 2012. Entonces, buscaba un superhéroe de la frontera con el cual identificarse, ahora más que nunca pelea el "racismo y el negativismo".

Este verano, el maestro impulsó la primera edición del Texas Latino Comic Con, en la que se presentaron 20 artistas hispanos y calcula que acudieron más de 1,000 personas. Lo realizó con apoyó del Centro Cultural Latino de Dallas y una beca de la ciudad.

Era importante que fuese gratuito: las ferias de historietas suelen cobrar 30 o 40 dólares, lo que las pone fuera del alcance de muchos de sus estudiantes, asevera.

"Pan dulce"

Rodríguez, cuya familia de ascendencia mexicana y española tiene varias generaciones en Texas, pasó su infancia en la frontera en Eagle Pass, rodeado de hispanos y la cultura norteña. Pero luego vino lo que define como un "shock cultural" cuando se mudó a College Station, en el este de Texas. Allí le tocó ser a veces el único latino en su entorno.



El maestro bilingüe cuenta que durante una feria de comida todos sus compañeros llevaron galletas o brownies, pero su familia preparó pan dulce, como se conoce en México a los pastelillos azucarados, como las chilindrinas, conchas y polvorones.

Nadie les compraba al principio, hasta que su papá explicó qué eran. Rodríguez usa esa anécdota para ilustrar lo que quiso lograr con El Peso Hero. Le fascinaban los héroes como Batman y Superman, pero no lograba identificarse totalmente con esos personajes.

“Batman no come pan dulce, el Hombre Araña no come empanadas”, señala. “Quise hacer a un héroe que come pan dulce”.



El Peso Hero, un superhéroe que pone la lupa sobre la frontera y la inmigración En "El Peso Hero Border Stories" se enfoca en el drama de quienes cruzan la frontera desesperados por una vida mejor. 0 Compartir El Peso Hero, conocido también como Toro Pesado, tiene fuerza sobrehumana y es inmune a las balas. Foto: Rio Bravo Comics | Univision 0 Compartir El "héroe de la frontera" cuenta el drama de muchos inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia. Foto: Rio Bravo Comics | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En esta escena, El Peso Hero defiende a un grupo de inmigrantes de un grupo de hombres armados. Foto: Rio Bravo Comics | Univision 0 Compartir Niños viajan en el tren La Bestia por México. Foto: Rio Bravo Comics | Univision 0 Compartir El Peso Hero se enfrenta a carteles y grupos del crimen organizado. Foto: Rio Bravo Comics | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Rio Bravo Comics | Univision 0 Compartir "Contra el racismo". En el 2015, crearon esta portada en la que El Peso Hero le da un puñetazo a Donald Trump, luego de que el entonces precandidato a la presidencia dijera los inmigrantes mexicanos "traen drogas, crimen, son violadores y, supongo que algunos, son buenas personas". Es un homenaje a la portada de 1941 en la que Captain America golpea a Adolf Hitler.

0 Compartir En la contraportada aparece el presentador de Noticiero Univision Jorge Ramos y El Peso Hero aludiendo a una portada de Súperman. Foto: Rio Bravo Comics | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El maestro Héctor Rodríguez, creador de El Peso Hero, adapta los comics para usarlos en sus clases de quinto grado. Foto: Rio Bravo Comics | Univision 0 Compartir En el 2018, El Peso Hero contará leyendes de terror de la frontera. Foto: Rio Bravo Comics | Univision 0 Compartir



Los años pasaron y Rodríguez, quien tomó clases de dibujo, empezó a escuchar las historias de los Zetas y otros carteles y los estragos que habían causado. Fue entonces cuando pensó en crear a un "héroe de la frontera" que se enfrentara a la corrupción y al crimen.

Entre el 2011 y el 2012 publicó páginas de El Peso Hero en línea y poco a poco fue cultivando seguidores. El Peso Hero tiene ya siete historietas, que se imprimen en California a través de su propio sello Rio Bravo Comics, dos artistas colaboradores se encargan de las ilustraciones y el superhéroe ha ganado mayor reconocimiento.

En el 2015, El Peso Hero atrajo atención con una portada en la que golpea al ahora presidente Donald Trump, quien al lanzar su candidatura llamó "violadores" a inmigrantes mexicanos. Se trató de un homenaje a la famosa historieta de Captain America dándole un puñetazo a Adolf Hitler, publicada en 1941.



"No somos políticos, pero sentimos que teníamos que marcar una posición", señala Rodríguez, quien trabajó con el artista mexicano Chema Cuéllar.

Más recientemente, El Peso Hero ha sido destacado en The Dallas Morning News y el Texas Observer lo llamó el "superhéroe fronterizo del siglo XXI que Texas necesita".







Héroe

en el salón



En sus clases, Rodríguez adapta a El Peso Hero, una historieta PG-13, al nivel de los niños. Les pide, por ejemplo, que escriban los diálogos de una escena en la que el superhéroe vende maíz. Cree que es bueno que sepan que un elotero u otros trabajadores pueden ser héroes.

“Ellos ven a este héroe con el que tienen conexión porque habla español en las historietas o se viste como su papá, con botas de cowboy, camiseta”, dice el maestro de 35 años.

En una época en la que ha registrado un aumento en los crímenes contra hispanos y parecen estar en alza los incidentes de odio, Rodríguez siente que es todavía más relevante que los niños tengan un héroe con el que puedan "conectarse culturalmente".



Ha visto a niños dibujar a un líder rodeado de personas que grita "fuera mexicanos" o niños aterrados de que los deporten a ellos o a sus familiares.

"Es el temor de no saber lo que va a pasar mañana", dice el maestro.

Para el 2018, Rodríguez planea repetir el Texas Latino Comic Con y lanzar tres historietas más de El Peso Hero, incluida una sobre leyendas de terror en la frontera.

Como Rodríguez, quien con determinación ha promovido su historieta de forma independiente, El Peso Hero no se cansa.

"Eso es lo que es parte de El Peso Hero, ese tema de no fracasar ante muchos retos, siguiendo adelante”, señala. “Siento que en este momento hay muchos obstáculos en nuestra comunidad”.

