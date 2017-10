El FBI incautó decenas de objetos de la casa de la niña de 3 años desaparecida en Texas

DALLAS, Texas.- Unidades caninas que buscan cadáveres, vecinos con flores y peluches y hasta videntes han pasado por el árbol en el que supuestamente fue vista por última vez Sherin Mathews, de 3 años, hace dos semanas.

Asimismo, la conmoción por la desaparición de la niña, que según documentos policiales fue castigada en un callejón por no tomarse la leche, se ha extendido de Texas a la India, donde la ministra de Relaciones Exteriores, Sushma Swaraj, expresó su “profunda preocupación” por la pequeña, adoptada por Wesley y Sini Mathews en el país asiático.

“La embajada de la India está activamente involucrada en este caso y me mantiene informada”, aseguró la funcionaria en un tuit.



Pero si bien la atención sobre el caso se ha ampliado, las pesquisas de las autoridades son ahora más focalizadas. La policía de Richardson, en el norte de Texas, está visitando negocios y localidades que podrían tener información importante sobre el caso.



"Las pesquisas que realizamos son muy específicas a medida que sabemos más gracias a la evidencia recolectada", señaló el viernes el departamento en un mensaje de Facebook.



También advirtió que "los hallazgos se darán a conocer con menos frecuencia debido a la naturaleza sensible de lo que se descubre".

Esta semana, oficiales de Richardson y otras agencias realizaron búsquedas en varias áreas de interés.



“Campos, riachuelos y áreas boscosas son algunas de las localidades en las que buscamos”, indicó el departamento.



Con helicópteros, drones y la unidad canina K9, oficiales recorrieron el martes campos aledaños al Richland Community College, a cerca de dos millas de la residencia de los Mathews.

Los objetos recolectados serán analizados como parte de la investigación, señaló el vocero de la policía de Richardson, Kevin Perlich.



La policía ha estado trabajando en alianza con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Oficiales federales realizaron un allanamiento de la vivienda de los Mathews la semana pasada, en el que se llevaron computadoras, una camisa rosada, cucharas de madera y la lavadora y la secadora, entre decenas de objetos, según las órdenes de cateo obtenidas por Noticias 23.

De acuerdo con una declaración jurada de la policía, Wesley Mathews, de 37 años, admitió haberse puesto a lavar la ropa antes de notificarle a las autoridades que su hija había desaparecido.

La niña fue castigada a las 3 am y 15 minutos después, cuando su Mathews fue a buscarla, ya no estaba, pero los padres no llamaron a la policía sino horas después. Los oficiales fueron despachados a alrededor de las 8 am del sábado 7 de octubre.



Wesley Mathews fue arrestado bajo cargos de poner en peligro a Sherin, pero salió el lunes tras pagar una fianza de 250,000 dólares. Ni él ni su abogado han dado declaraciones.

El representante legal de Sini Mathews, por su lado, aseguró que su clienta está "desconsolada" por la desaparición de Sherin.





La policía ha pedido a los vecinos que viven a media hora de la cuadra 900 de la calle Sunningdale, donde residen los Mathews, que revisen sus cámaras de seguridad para ver si tienen imágenes de la camioneta SUV Acura MDX de la familia ese sábado entre las 4 y las 5 am.

Intentan determinar dónde estuvo el vehículo poco después de la hora en la que se habría esfumado la pequeña.

Las autoridades también han tomado muestras de ADN de los autos y el hogar de la familia. Enviaron asimismo una unidad de navegación a la sede del FBI en Quantico, Virginia.

Si tiene información sobre este caso, policía pide que no dude en llamar al 972-744-4800.



Estos son parte de los 47 objetos incautados por investigadores el 10 de octubre en la casa de Sherin Mathews, en la cuadra 900 de la calle Sunningdale de Richardson.



Estos son parte de los 47 objetos incautados por investigadores el 10 de octubre en la casa de Sherin Mathews, en la cuadra 900 de la calle Sunningdale de Richardson.

Bolsas de basura, bolsa de compras, rollo de tela negra

Cuerda azul y fibras oscuras “como de pelo”

Pedazo de plástico rojo

iPhone con su cubierta

Computadora de escritorio Lenovo

Computadora portátil Dell con una etiqueta de “Children´s Medical Center”

Teléfono negro

iPhone rosado

Celular blackberry

Carpeta con documentos bancarios

Computadora portátil Dell

Declaración financiera internacional para el proceso de adopción

Documentos de cuenta bancaria conjunta

Certificados de matrimonio y de nacimiento, recibidos médicos, declaración de impuestos

Contenidos de la aspiradora

Guantes de plástico médicos

Contenido de un aparato eléctrico

Bolsa de basura de plástico azul

Cuchara de madera

Cámara digital y tarjeta de memoria

Cuchara de madera

Celular de tapa (flip phone)

Dos guantes amarillos, esponja de lavar

Sábana rosada

Varios pares de zapatos, incluidos tres de botas

Camisa rosada

Ipad

Césped

Cubierta del cambiador de bebé

Pelos

Lavadora y secadora

Las autoridades también ejercieron una orden de cateo en los autos. Esto es lo que tomaron del Acura MDX, que salió del estacionamiento de la familia poco después de la desaparición de la menor.



Alfombra

Muestras de ADN

Grama

Memoria compacta

Cubierta del techo corredizo del auto

Cn de seguridad

Filtro del aire

Radio

Monitor

Con información de Marysol González y el equipo de Noticias 23.