Un acuerdo sobre DACA es posible pero depende de la seguridad fronteriza, afirma senador texano

Durante una visita a la capital texana, el senador texano John Cornyn afirmó que es posible encontrar una solución para los miles de jóvenes inmigrantes criados en Estados Unidos amparados bajo DACA, pero debe estar vinculada a un incremento en la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias.

“Estoy dispuesto a encontrar una solución para estos chicos—que ahora son adultos—quienes vinieron sin responsabilidad y encontrar una solución en el Congreso trabajando en conjunto con el presidente… Creo que es importante, pero sí creo que tendremos que añadir otras medidas para lograr un consenso bipartidista”, dijo Cornyn, según un reporte del diario Austin American-Statesman.



Cornyn, quien ocupa el segundo lugar en el liderazgo republicano en el Senado, compartió la nota en su cuenta de Twitter:



