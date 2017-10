Niño de 7 años asegura haber asfixiado a su hermanita mientras jugaban con una almohada

Las autoridades retiraron el cargo de asesinato contra el padre de ambos, Anthony Michael Sanders, arrestado por la muerte de Ellie Mae, de 2 años. La niña tenía moretones y mordidas que parecían de adulto, pero el abogado de Sanders no cree que éste enfrente otros cargos, reportó el Star-Telegram.

DALLAS, Texas.- Anthony Michael Sanders fue acusado de asesinar a su hija de 2 años, Ellie Mae. Desde abril del año pasado estaba recluido en la cárcel del condado de Tarrant, en el norte de Texas.

En su momento, la teoría policial era que Sanders, de 33 años, había asfixiado a la niña porque ésta lo había interrumpido mientras jugaba en la computadora.

Pero esta semana el diario Star-Telegram dio a conocer que el cargo de asesinato capital contra Sanders fue retirado a mediados de septiembre, luego de que su hijo de 7 años le asegurara a su madre que asfixió accidentalmente a la pequeña.

Sanders había negado ser culpable del crimen ocurrido el 12 de diciembre del 2015, cuando su hijo tenía 5 años. Alegó que encontró a su hija sin señales de vida después de que su éste les dijera que la niña no se despertaba.

Ellie murió a las 10:10 p.m. de la noche, según registró el forense de Tarrant.



En la querella contra Sanders, la policía de Watauga registró que el cuerpo de la pequeña tenía otras señales de violencia, como moretones y dos mordidas que parecían de un adulto. Tenía círculos oscuros alrededor de sus ojos, conocidos como “ojos de mapache”, que pueden indicar una fractura.

El abogado de Sanders, Tim Moore, le dijo al periódico que su cliente está “eufórico” y no cree que enfrente otros cargos.

De acuerdo con documentos obtenidos por el Star-Telegram, el hijo de Sanders lloró cuando el dijo a investigadores que sin querer le había enrollado una almohada con un objeto muy pesado a su hermanita en la cabeza, y luego no se la pudo quitar. Aseguró que no había confesado antes porque “tenía miedo de meterse en problemas”. Luego del crimen, también le dijo a una terapeuta "maté a mi hermana", pero en ese momento la consejera no le pidió más detalles.



La madre no creyó que su hijo fuese responsable, pero igual le contó a los fiscales. Estos, bajo leyes que obligan a compartir información que podría exonerar a un acusado, le refirieron el testimonio del niño a la defensa de Sanders.

Un experto les dijo que no podía descartar que un niño de 5 años pudiese haber causado la muerte de una bebé de 2 años.

