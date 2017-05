El gobernador de Texas bromea que llevará prueba de tiro al blanco por si se encuentra con periodistas

Tras una práctica de tiro al blanco, el gobernador de Texas, Greg Abbott, sostuvo una cartulina acribillada y dijo: "Voy a llevarla conmigo por si veo a algún periodista".



Here's how I celebrate signing a law that lowers the license to carry fee. #guns @NRA pic.twitter.com/eZbYd4jQIW

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 26, 2017