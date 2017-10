Diputada texana Victoria Neave estará 12 meses en libertad condicional

La representante, una figura emergente en el partido demócrata estatal, informó que no disputará que manejaba intoxicada cuando estrelló su auto en junio. "He dicho que la responsabilidad fue mía y que aceptaría las consecuencias", escribió.

DALLAS, Texas.- La diputada estatal Victoria Neave asegura que ha aprendido de sus errores.

En un tuit anunció que no refutará que manejó intoxicada cuando estrelló su BMW contra un árbol a principios de junio.

"He dicho que la responsabilidad fue mía y que aceptaría las consecuencias", escribió. "Estaré en libertad condicional por 12 meses, mi licencia de conducir será suspendida, me someteré a pruebas aleatorias de alcohol".

Neave, de 36 años, también aseguró que asistirá a un panel que busca que personas que han manejado ebrias acepten e internalicen las consecuencias de sus actos.

"Acepto mi responsabilidad y seguirá trabajando para demostrar que he aprendido de mi pasado", afirmó. "Mis votantes me eligieron para que los represente en la Legislatura texana. Mis errores personales no me han distraído, y no me distraerán, de esa misión".



Luego del choque en junio, Neave aseguró que había decepcionado a su familia, sus votantes y sus seguidores.

"Me decepcioné a mí misma", dijo en un video en Facebook. "Estoy muy agradecida de que nadie haya resultado herido. Lo siento mucho".

El oficial que arrestó a Neave reportó que esta no cooperó con sus órdenes, tenía los ojos rojos y hablaba arrastrando las palabras. Un examen arrojó que tenía casi el doble del alcohol en la sangre permitido.



Victoria Neave duplicaba el nivel de alcohol permitido Univision 0 Compartir



La abogada --que representa a partes de Dallas, Mesquite y Garland en el norte de Texas-- es conocida por su férrea oposición a la ley SB4. La diputada ayunó por varios días para demostrar su rechazo a la legislación antisantuario.

También se ha destacado por su apoyo a las mujeres, en un cuerpo legislativo dominado por los hombres. Este año encabezó una marcha por las mujeres que reunió a miles en Dallas.

Neave expulsó del cargo a un republicano en diciembre del del 2016, por un estrecho margen de votos, menos de 900. Es la primera hispana en representar al distrito 107 en la Legislatura texana.

Vea también: